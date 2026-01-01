Moisson Beauce lance le projet « À la soupe ! »

Chez Moisson Beauce, améliorer la sécurité alimentaire, c’est aussi créer des occasions concrètes de solidarité, de dignité et d’inclusion. C’est dans cet esprit que le projet « À la soupe ! », créé par La Tablée des Chefs, a été mis en œuvre en collaboration avec les élèves de l’École Les Sources, vivant avec une déficience intellectuelle.

Pour réaliser ce projet, La Tablée des Chefs a généreusement fourni les ingrédients nécessaires à la confection de 12 000 sacs de soupe prête-à-cuisiner qui seront portionnés et ensachés dans les prochains mois. Leur mission de nourrir et d’éduquer s’arrime naturellement à celle de Moisson Beauce.

« Nous sommes très heureux d’avoir collaboré avec Moisson Beauce pour permettre aux généreux élèves de l’École Les Sources de participer au projet si rassembleur qu’est celui de À la soupe ! Ensemble, ces jeunes ont fait preuve de solidarité et de bienveillance, deux valeurs qui nous sont chères et qui sont nécessaires au mieux-être de toute la communauté », a souligné Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs.

Depuis plusieurs années, ces jeunes s’impliquent activement au sein de l’organisme en réalisant différentes tâches essentielles. Depuis l’automne dernier, leur engagement a pris une nouvelle dimension : ils participent désormais à la production de biscuits et de soupes prêtes-à-cuisiner destinés aux paniers d’aide alimentaire remis chaque semaine par le réseau d’organismes partenaires de Moisson Beauce.

À l’automne dernier, les jeunes ont confectionné 2 600 sacs de biscuits avec soin et attention. Derrière chacun de ces sachets se trouvent des gestes précis, de la fierté, de la persévérance et un réel désir de contribuer à la communauté. « J’aime faire l’orge et les pois, ça m’aide à me relaxer, c’est un peu comme jouer dans un casse-tête », a mentionné Alicia, élève de l’École Les Sources.

Au-delà de la production alimentaire, ce projet offre aux jeunes l’occasion de développer leur autonomie, leur confiance et leur sentiment d’appartenance, tout en contribuant activement à la mission de Moisson Beauce. Leur apport est précieux et mérite d’être pleinement reconnu.

« Ce projet illustre parfaitement ce que nous souhaitons créer chez Moisson Beauce : des initiatives porteuses de sens, qui nourrissent à la fois les gens d’ici et le sentiment de contribution de chacun. Ces jeunes ont beaucoup à offrir et nous sommes fiers de leur donner un espace pour s’épanouir et faire une réelle différence », a ajouté Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.



Le projet permet également d’accueillir des entreprises souhaitant vivre une activité de consolidation d’équipe en participant à l’ensachage des soupes, une initiative qui allie engagement social et esprit d’équipe. Pour plus d'informations ou pour vous impliquer aux prochaines activités, visitez le site internet de Moisson Beauce.