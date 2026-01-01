Le CJE de Beauce-Sud s’associe à Saint-Georges pour le projet TAPAJ 

Le CJE de Beauce-Sud et la Ville de Saint-Georges ont annoncé un partenariat pour le déploiement du projet TAPAJ – Brigade propreté du centre-ville, en collaboration avec le Travail de rue et le Bercail.

Ainsi, jusqu’au 1ᵉʳ octobre 2026, des jeunes de 17 ans et plus occuperont le cœur du centre-ville pour le garder beau, propre et accueillant pour tous.

L’esprit du projet tient en une idée simple : poser une action citoyenne qui bénéficie à toute la collectivité, portée par des citoyens qui ont eux-mêmes un grand besoin de mobilisation pour relever des défis personnels considérables. D’un côté, le centre-ville est entretenu quotidiennement; de l’autre, des Beaucerons et Beauceronnes reprennent contact avec le marché du travail, à leur rythme, dans un cadre adapté et humain.

Pour ce projet, Karine Latulippe, intervenante en psychoéducation-développement communautaire au CJE Beauce-Sud, s'investira à temps plein dans ce projet, appuyée par les travailleurs de rue et le Bercail. « Ce sont des blocs de trois heures de travail. On accompagne les gens dans différentes tâches et on les rémunère ensuite avec une allocation financière », a-t-elle précisé en conférence de presse. « On fera une tournée chaque semaine dans le centre ville pour nettoyer et on aura aussi un volet au Skatepark pour les plus jeunes. »

Au total, c’est plus d’une trentaine de jeunes qui participeront à ce programme en 2026 à Saint-Georges. Parmi les tâches auxquelles ils seront appelés à participer au centre-ville, on retrouve notamment :

- le nettoyage des trottoirs;

- le nettoyage de mobiliers urbains dont des bancs et des tables publiques;

- le nettoyage de graffitis mineurs;

- le lavage de fenêtres de bâtiments abandonnés;

- le nettoyage de lieux fréquentés à proximité de terrasses ou de stationnements;

- Etc.

Pour sa part, Ville de Saint-Georges versera la somme de 15 000 $ en plus de prêter du matériel. « Ça me touche parce que je trouve que ça vient chercher le sentiment d'appartenance qu'on peut tous avoir avec notre ville. Je pense que quand on s'implique, on devient partie prenante de la ville dans laquelle on vie », a mentionné Manon Bougie, mairesse de Saint-Georges.

Une formule qui fait déjà ses preuves en Beauce-Sud

Depuis maintenant deux ans, le programme TAPAJ (travail alternatif payé à la journée) est actif en Beauce-Sud grâce à la collaboration entre le CJE de Beauce-Sud, le Travail de rue et le Bercail. Au cours de la dernière année, 115 citoyens ont participé à ce projet.

Les résultats sur le terrain dépassent les attentes puisque des jeunes en marge de la communauté, parfois au bord de l’itinérance, parfois déjà confrontés à cette réalité, retrouvent un point d’ancrage, une routine, une dignité par le travail. Le taux de réintégration citoyenne observé localement témoigne de la pertinence de cette approche.

Rappelons que le programme TAPAJ est une innovation sociale québécoise née à Montréal en 2000. Reconnu par le gouvernement du Québec, il repose sur une approche de réduction des méfaits et offre à des personnes en situation de précarité des plateaux de travail rémunérés sans exigence de qualification. En mars 2026, le gouvernement du Québec a annoncé un déploiement du programme dans 16 régions administratives, avec un objectif de rejoindre 5 500 personnes d’ici 2029.