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Collecte de fonds pour la communauté

Retour en images sur l'événement Je cours pour le rotary

durée 12h00
30 mai 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La 3e édition de l’événement Je cours pour le Rotary se tenait ce samedi matin à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges où plus de 200 participants étaient attendus.

Sous la présidence d'honneur d'Amélie St-Hilaire, propriétaire du restaurant et traiteur Chez Gérard, l’événement vise à amasser des fonds qui seront redistribués à l'Escadron 890 de Saint-Georges des cadets de l’air et au 49e groupe de Scouts de Saint-Georges. « On ramasse des fonds qu’on remet à la communauté, on est très content », a mentionné Renaud Labonté, du Club Rotary Saint-Georges.

La mairesse de Ville Saint-Georges, Manon Bougie, a également prononcé quelques mots pour souligner l'importance de cet événement.

Un échauffement a ouvert la journée avec de la musique en live. Des kiosques étaient aussi disponibles pour tous ainsi que des animations. 

Les participants ont pu choisir de courir ou de marcher sur une distance de 1, 3, 5 ou 10 kilomètres. Chacun a reçu une médaille en récompense et a pu profiter de collations distribuées sur place.

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