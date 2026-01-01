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« Roulez pour votre communauté » de Ford Canada

Près de 5 000$ amassés au profit du «Relais pour la vie»

durée 14h00
29 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Le concessionnaire Beauce Auto Ford Lincoln, de Beauceville, a accueilli la population dans le cadre de l'événement Roulez pour votre communauté, une initiative de Ford du Canada visant à soutenir les organismes qui font une différence dans leur milieu.

Ainsi, tout au long de la journée du 23 mai, les participants étaient invités à effectuer un essai routier d'un véhicule Ford. Pour chaque essai réalisé, le fabricant automobile s'engageait à remettre 30 $ à la cause soutenue localement.

Grâce à l'engouement et à la générosité des participants, un montant total de 4 980 $ a été amassé au profit du Relais pour la vie, de la Société canadienne du cancer.

Cette somme contribuera à soutenir la lutte contre le cancer et les nombreuses personnes touchées de près ou de loin par la maladie. Le don sera remis dans le cadre du Relais pour la vie, qui se tiendra le 6 juin prochain.

L'équipe de Beauce Auto Ford Lincoln tient à remercier chaleureusement tous les citoyens qui se sont déplacés pour participer à cette journée. Leur implication démontre une fois de plus la force de la solidarité et l'importance de se mobiliser pour une cause qui touche tant de familles de la région.

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