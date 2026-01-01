Le concours Agro aux Etchemins revient pour une deuxième édition

La MRC des Etchemins relance le concours Agro aux Etchemins, une initiative visant à encourager l’achat local et à faire découvrir les entreprises agroalimentaires du territoire.

Cette deuxième édition se déroule du 28 mai au 15 août dans 14 entreprises participantes.Le concours prend la forme d’un passeport que les citoyens peuvent se procurer dans les commerces participants. Lors de chaque achat effectué dans une entreprise inscrite, les participants peuvent faire estampiller leur passeport.

Deux façons de participer sont proposées cette année. Les citoyens peuvent compléter une ligne de trois visites dans différentes entreprises, à la manière d’un bingo, ou encore effectuer six visites dans une même entreprise afin de souligner leur fidélité à un commerce local.

Au total, 15 chèques-cadeaux de 100 $ seront tirés parmi les passeports admissibles. Les prix seront valides dans l’une des entreprises participantes.

Les entreprises inscrites sont Barbuck-Boucherie, Douceurs des Appalaches, Épicerie Boucherie J.L. Asselin, Érablière JaD'or, Ferme Aquilon, Ferme des cent acres, Ferme JN Morin, Ferme Ricolanne, Fromagerie Etchemin, Les Délices du Bonnet, Les Ruchers LeCam, Microbrasserie Etchemin, Moulin La Lorraine et Verso Microbrasserie.

Les passeports complétés devront être déposés dans l’une des boîtes du concours installées chez les entreprises participantes. Le tirage aura lieu à la MRC des Etchemins durant la semaine du 16 août.