Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Pour promouvoir l'achat local

Le concours Agro aux Etchemins revient pour une deuxième édition

durée 15h00
30 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La MRC des Etchemins relance le concours Agro aux Etchemins, une initiative visant à encourager l’achat local et à faire découvrir les entreprises agroalimentaires du territoire.

Cette deuxième édition se déroule du 28 mai au 15 août dans 14 entreprises participantes.Le concours prend la forme d’un passeport que les citoyens peuvent se procurer dans les commerces participants. Lors de chaque achat effectué dans une entreprise inscrite, les participants peuvent faire estampiller leur passeport.

Deux façons de participer sont proposées cette année. Les citoyens peuvent compléter une ligne de trois visites dans différentes entreprises, à la manière d’un bingo, ou encore effectuer six visites dans une même entreprise afin de souligner leur fidélité à un commerce local.

Au total, 15 chèques-cadeaux de 100 $ seront tirés parmi les passeports admissibles. Les prix seront valides dans l’une des entreprises participantes.

Les entreprises inscrites sont Barbuck-Boucherie, Douceurs des Appalaches, Épicerie Boucherie J.L. Asselin, Érablière JaD'or, Ferme Aquilon, Ferme des cent acres, Ferme JN Morin, Ferme Ricolanne, Fromagerie Etchemin, Les Délices du Bonnet, Les Ruchers LeCam, Microbrasserie Etchemin, Moulin La Lorraine et Verso Microbrasserie.

Les passeports complétés devront être déposés dans l’une des boîtes du concours installées chez les entreprises participantes. Le tirage aura lieu à la MRC des Etchemins durant la semaine du 16 août.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Retour en images sur l'événement Je cours pour le rotary

Publié à 12h00

Retour en images sur l'événement Je cours pour le rotary

La 3e édition de l’événement Je cours pour le Rotary se tenait ce samedi matin à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges où plus de 200 participants étaient attendus. Sous la présidence d'honneur d'Amélie St-Hilaire, propriétaire du restaurant et traiteur Chez Gérard, l’événement vise à amasser des fonds qui seront redistribués à l'Escadron 890 de ...

LIRE LA SUITE
Près de 5 000$ amassés au profit du «Relais pour la vie»

Publié hier à 14h00

Près de 5 000$ amassés au profit du «Relais pour la vie»

Le concessionnaire Beauce Auto Ford Lincoln, de Beauceville, a accueilli la population dans le cadre de l'événement Roulez pour votre communauté, une initiative de Ford du Canada visant à soutenir les organismes qui font une différence dans leur milieu. Ainsi, tout au long de la journée du 23 mai, les participants étaient invités à effectuer un ...

LIRE LA SUITE
Le 4e Tournoi de Dek Hockey Mixte Inversé rapporte 11 515$ à deux organismes

Publié le 27 mai 2026

Le 4e Tournoi de Dek Hockey Mixte Inversé rapporte 11 515$ à deux organismes

Le Centre de Dek Saint-Georges a accueilli la 4e édition Tournoi de Dek Hockey Mixte Inversé, le samedi 23 mai, alors que le sport et la solidarité ont fait équipe pour une noble cause. Grâce à la générosité des joueurs, joueuses, visiteurs et partenaires, une somme de 11 515 $ a été amassée et remise intégralement à deux organismes la région ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge