Le Baril Grill récompensé pour son soutien aux étudiants

Le CJE Beauce-Sud a remis, ce mercredi 15 avril à Saint-Georges, un prix au restanrant Le Baril Grill dans le cadre du concours « Le plus fort, c’est mon boss! », soulignant son engagement envers la réussite éducative de ses employés étudiants.

Cette initiative s’inscrit dans le projet régional #MonChoixMesÉtudes, qui vise à promouvoir la conciliation entre les études et le travail.

Au total, 27 entreprises de la région ont été mises en candidature par leurs employés étudiants pour leurs bonnes pratiques. Le Baril Grill s’est démarqué auprès du jury, qui a évalué les dossiers selon des critères comme l’adaptation des horaires en période scolaire et la valorisation de la poursuite des études.

« Avec cette campagne de sensibilisation pour la conciliation étude-travail, on sensibilise les parents, les étudiants et les employeurs que l'étudiant, son travail, c'est d'être étudiant. S'il veut travailler, oui on le recommande fortement, mais avec un maximum de 15 à 17 heures par semaine, a expliqué Anthony Mathieu intervenant jeunesse au CJE Beauce-Sud.

Une élève de la Polyvalente de Saint-Georges, Sunshine Lecours-Mignault, âgée de 17 ans, a également reçu une bourse de 300 $. C’est elle qui a proposé la candidature de son employeuse, Carole Sylvain, directrice générale du restaurant.

Dans son témoignage, elle souligne notamment que « [sa supérieure] ajustait son horaire de travail en fonction de ses études et de ses activités parascolaires, et ce, peu importe le moment de l’année ». Elle ajoute que « la directrice générale se rendait disponible en tout temps pour tout type de communications ou de demandes ».

Elle a finalement souligné que « d'excellentes conditions avaient été mises en place pour lui permettre de travailler et d'apprendre efficacement ».

Son employeur, Carole Sylvain, a quant à elle indiqué que cette récompense était très valorisante. « En restauration, on ne se le cachera pas, avoir de la main d'oeuvre, des temps pleins et des adultes c'est difficile. Si on est capable de s'entourer de plusieurs jeunes qui veulent travailler (...) ça nous aide énormément dans notre domaine »

Au total, 33 jeunes de moins de 25 ans, étudiants à temps plein dans Beauce-Sud, ont participé à cette édition du concours en mettant de l’avant leur employeur.

Coordonné à l’échelle régionale par les Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches (PRÉCA), le projet #MonChoixMesÉtudes vise à sensibiliser autant les jeunes que les employeurs à l’importance de trouver un équilibre entre le travail et les études.