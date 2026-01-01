La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 23 mai



Saint-Georges: une demande de subvention déposée pour le parc des Sept-Chutes

La Ville de Saint-Georges a déposé une demande de subvention afin de poursuivre la réfection des infrastructures du parc des Sept-Chutes, dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air.



Saint-Georges accueille son premier marché printanier

La toute première édition du marché printanier de Saint-Georges se tient ce samedi 23 mai, jusqu’à 16 h, afin d’amasser des fonds pour l’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir, qui vient en aide aux familles d’enfants malades dans la région.



Balado Signature: l'homme derrière le politicien

Jason Groleau est député fédéral de Beauce, depuis maintenant un peu plus d'un an. Dans ce premier épisode du Balado Signature, l'homme politique se met un peu de côté, pour laisser la place au père de famille fièrement ancré en Beauce, dans un échange avec Nancy Paquet, également entrepreneure à Saint-Georges.

Dimanche 24 mai



Le Beauceron Raphaël Lessard triomphe en France

Le pilote beauceron Raphaël Lessard a remporté une victoire importante, ce dimanche 24 mai, lors de la quatrième manche de la division OPEN de la NASCAR Euro Series, disputée sur le circuit Paul Ricard, au Castellet, en France.



La première fête Hortiflore de Beauceville en images

La Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville tenait, ce dimanche 24 mai, la première édition de la fête Hortiflore, au sein du Quartier de la débâcle.



Plus de 700 personnes présentes pour la course colorée à Saint-Georges

La course colorée s’est déroulée ce samedi 23 mai au parc des Sept-Chutes de Saint-Georges, réunissant plus de 700 participants.

Lundi 25 mai



Le «Jarret d'or» décerné à Groupe RCM

C'est le Groupe RCM, une entreprise de constructions modulaires de Saint-Benoît-Labre, qui a remporté le Jarret d'or, remis dans le cadre du Gala de l’entreprise beauceronne.



Éric Duhaime aurait choisi de se présenter dans Bellechasse

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, aurait finalement choisi de se présenter dans la circonscription de Bellechasse, en vue du scrutin provincial de l'automne.



Une Georgienne de 4 ans reçoit une prothèse pour faire du vélo

Léa Giroux, une résidente de Saint-Georges âgée de 4 ans, a reçu une prothèse payée par l’Association des Amputés de guerre et spécialement conçue pour faire du vélo.



Création artistique: un tout premier vernissage des plus réussis

Près de 200 personnes se sont agglutinées dans les corridors du 4e étage de l’École Jésus-Marie de Beauceville, le 14 mai, pour admirer la production du cours de création artistique.



Plus de 500 bénévoles mobilisés pour produire 120 000 repas

Les 22 et 23 mai, la région s’est mobilisée de façon exceptionnelle dans le cadre de l’événement de lancement de l’Académie Culinaire, de Saint-Jules, dans le cadre de La Grande Marmite en tournée.



Le Laboratoire énergétique du CIMIC sera prêt cet automne

La symbolique première pelletée de terre marquant le début de la construction du nouveau Laboratoire énergétique du Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) a été réalisée ce lundi en présence de Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales.

Mardi 26 mai



Le Festibière Rotary en compagnie de Marie-Philip Poulin

Le Festibière Rotary de Beauceville sera de retour sur l'Île ronde, le 12 juin prochain, avec comme invitée spéciale la hockeyeuse Marie-Philip Poulin.



La Nouvelle-Beauce remet ses Prix du patrimoine 2026

En collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, la MRC de La Nouvelle-Beauce, vient de procéder à la remise de ses Prix du patrimoine 2026.



Le Corps de Cadets 619 de Beauceville a tenu sa 110e revue annuelle

Le Corps de Cadets 619 de Beauceville a tenu sa 110e revue annuelle en présence de cadets, parents, invités et dignitaires ce lundi soir.



Château Beauce: deux semaines pour éviter le déclassement

Le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, était de passage ce mardi 26 mai devant le Château Beauce, à Sainte-Marie, pour annoncer qu’il procédera au déclassement officiel du bâtiment d’ici deux semaines, à moins qu’un projet crédible ne soit présenté par la communauté.



Piste cyclable à la Calway: quand débutera le Plan B?

Une très bonne partie de la saison estivale pourrait être écoulée avant que la piste cyclable soit reliée par un corridor sécuritaire à la hauteur de la rivière Calway, qui divise les territoires de Beauceville et de Saint-Joseph-de-Beauce.



La Chouette Boulangère: le rêve de Nataly et Juan se réalise

Par amour du pain au levain, Juan Pouzet et Nataly Patricia Pino Romero ont créé l'entreprise La Chouette Boulangère.

Mercredi 27 mai



En tête-à-tête avec Serge Roy

EnBeauce.com a rencontré Serge Roy qui, parallèlement à une carrière dans l’enseignement, a occupé la fonction de directeur du scrutin dans le comté de Beauce-Sud de 1981 à 2025, soit durant 44 ans.



Le 4e Tournoi de Dek Hockey Mixte Inversé rapporte 11 515$ à deux organismes

Le Centre de Dek Saint-Georges a accueilli la 4e édition Tournoi de Dek Hockey Mixte Inversé, le samedi 23 mai, alors que le sport et la solidarité ont fait équipe pour une noble cause.



Un nouveau directeur général pour l’École Jésus-Marie

Michaël Marcoux vient d'être nommé au poste de directeur général de l’École Jésus-Marie de Beauceville.



Un «solide» Tour de Beauce du 10 au 14 juin

Un «solide» Tour de Beauce, la 38e édition de l'événement, se déroulera dans la région, du 10 au 14 juin prochain.



Deux individus et deux entreprises jugés pour fraude fiscale en Beauce

Claude Robert, Isabelle Baillargeon, la société Gestion Multifonctions RB inc. et la société 9474-8175 Québec inc. ont été condamnés pour des infractions en matière de fraude fiscale, a annoncé Revenu Québec ce mercredi.



Terrain de tennis/pickleball: Saint-Martin revoit la facture

La Municipalité de Saint-Martin a présenté, ce mardi 26 mai, une nouvelle version de son projet de terrain de tennis et de pickleball lors d’une consultation publique tenue devant une quarantaine de citoyens.

Jeudi 28 mai



La MRC de La Nouvelle-Beauce dégage un excédent de 1,2 M $

La MRC de La Nouvelle-Beauce a terminé son exercice financier 2025 avec un excédent de fonctionnement de 1 216 060 $.



Décès de Michel Roy à Beauceville : la coroner conclut à un accident

Me Monique Tremblay, la coroner chargée de déterminer les causes et les circonstances du décès de Michel Roy survenu le 6 juin 2025 à Beauceville, a dévoilé son rapport et conclut à un accident.



Capacités affaiblies, grand excès de vitesse et perquisitions: bilan chargé en Beauce

Les deux dernières semaines ont été animées en termes d’infractions au code de la sécurité routière en Beauce, notamment pour conduite avec les capacités affaiblies.



Face-à-face mortel à Scott: un paquet de cigarettes en cause

C'est en voulant récupérer un paquet de cigarettes que le conducteur d'une camionnette a dévié de sa voie, sur l'autoroute 73, et frappé de plein fouet la voiture de Camille Breton-Carrier, qui venait en sens inverse.



Frampton modernise sa bibliothèque Mélanie-Jacques

La Municipalité de Frampton a inauguré, ce jeudi 28 mai, l’agrandissement et la modernisation de la bibliothèque Mélanie-Jacques, un projet de 42 000 $ visant à offrir à la population un espace plus vaste, chaleureux et adapté aux activités culturelles, éducatives et communautaires.

Vendredi 29 mai



Le député Luc Provençal tire sa révérence

Après huit ans de politique provinciale, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, vient d'annoncer qu'il tirait sa révérence.



L’artiste beauceron Sam Rancourt présente Futur zéro

L’artiste multidisciplinaire beauceron Sam Rancourt (Samuel Rancourt), a lancé sa nouvelle chanson Futur zéro, une pièce pop déjà disponible depuis le 22 mai et pensée pour la saison estivale.



Keven Deblois déclaré coupable du meurtre de sa conjointe

Keven Deblois vient d'être reconnu coupable du meurtre de sa conjointe commis en septembre 2022 dans le secteur de Saint-Bernard.



Patricia Drouin sera candidate dans Beauce-Nord

Le Parti conservateur du Québec devrait annoncer dans deux semaines que Patricia Drouin sera la candidate officielle de la formation politique pour la circonscription de Beauce-Nord.



Contrebande d'alcool: plus de 10 000 $ d'amendes pour un établissement de Saint-Victor

Un établissement licencié «situé sur la rue du Séminaire à Saint-Victor», vient d'être condamné à payer plus de 10 000 $ pour de la contrebande d'alcool.



Berthe Bisson fait revivre les objets depuis 25 ans

Originaire de Saint-Georges, Berthe Bisson poursuit à 84 ans sa passion pour les antiquités dans sa boutique Antiquités Au Vieux Hang'Art, aujourd’hui située à Saint-Côme-Linière.