Café du Mille-Lieux: une première année marquée par la fierté et la reconnaissance

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Un événement spécial se tenait ce vendredi au Café du Mille-Lieux, à Saint-Georges, alors que l’endroit célébrait son premier anniversaire.

Martin Beaulieu, directeur général du CJE Beauce-Sud et du Café du Mille-Lieux s’est dit très fier du travail accompli par ses équipes pour avoir réalisé ce projet de café à partir de zéro. Il a aussi souligné avec enthousiasme la réponse de la communauté.

« On célèbre aujourd'hui un an ! Un an de toutes sortes d'histoires, de défis incroyables. C'était pour nous tout un défi de nous lancer dans le monde de la restauration, mais quel accomplissement ! Après un an, on est très heureux et surtout de la réponse de la communauté au Café du Mille-Lieux », a-t-il expliqué. « Les gens ont compris l'essence du lieu. »

De 7 h 30 à 19 h 30, les citoyens étaient invités à venir célébrer cet important anniversaire. Plusieurs animations étaient présentées notamment une œuvre collective, une émission de radio en direct, un DJ, etc. Il y a eu aussi des dégustations tout au long de la journée. Il y a même un gâteau d'anniversaire qui a été offert gratuitement à tous ceux qui étaient présents.

« On a mis le paquet pour remercier les gens qui viennent au café parce que ce qu'il ne faut pas oublier que le Café du Mille-Lieux est un organisme à but non lucratif. C'est un commerce d'économie sociale », a précisé le directeur.

En effet, l’argent recueilli est réinvesti à même l'organisme pour former des futurs travailleurs, leur donner le soutien et l'accompagnement dont ils ont besoin. Parce que les employés suivent un programme de quinze semaines, le programme Insert plus, pour apprendre un métier et pouvoir ensuite intégrer le marché du travail, et ce, avec l’accompagnement des spécialistes du CJE Beauce-Sud. « On travaille ici pour la communauté. Alors à chaque fois que vous achetez un café latte, un dessert ou un sandwich, et bien les profits sont remis directement à cette cause. »

En une année, 12 personnes sont passées à travers ce processus.

La deuxième mission de l’établissement est d’être un milieu de rencontre pour tous. Des événements y sont régulièrement organisés. De plus, les jeunes viennent y étudier, pendant que les moins jeunes jouent aux cartes.

« C’est un lieu de mélange interculturel, mais c'est aussi intergénérationnel », a conclu Martin Beaulieu.