Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Fondation Le Crépuscule

Un 25e tournoi de golf sous la marque de son fondateur

durée 12h00
16 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La 25e tournoi de golf, au profit de la Fondation Le Crépuscule, comptera un invité de marque en la personne de son fondateur.

En effet, Vincent Sirianni sera présent à l'événement qui aura lieu le jeudi 16 juillet prochain, au Club de golf Sainte-Marie.

Les organisateurs voudront souligner l’engagement et la vision de cet homme, qui ont contribué au succès et à la pérennité de cette compétition amicale au fil des ans.

Rappelons que le tournoi de golf annuel est l’un des piliers de financement de la Fondation, qui a pour mission de soutenir financièrement des projets en lien avec le maintien et l’amélioration de la santé de la population de La Nouvelle-Beauce.

Pour souligner cette 25e édition, Le Crépuscule innove cette année en confiant la présidence d’honneur à l’ensemble de son conseil d’administration. « C’est avec beaucoup de fierté que notre conseil d’administration  assurera collectivement la présidence d’honneur du tournoi. C’est une équipe de neuf administrateurs passionnés et profondément investis, qui croient fermement à la mission de la Fondation Le Crépuscule, et qui souhaitent contribuer activement à son  rayonnement et à sa pérennité », a souligné Denis Bilodeau, président de l'organisme.

L'activité se déroulera sous la formule shotgun, avec deux départs offerts (7 h et 14 h) afin de permettre un plus grand nombre de golfeurs. Plusieurs animations sont prévues dont la thématique «Santé» sera mise à l’honneur. 

Les participants sont invités à s’inscrire en quatuor (foursome) au coût de 200 $ par personne, un tarif qui inclut la journée de golf et le dîner, servi pour tous les participants, peu importe l’heure du départ. Il est également possible de participer uniquement au dîner au coût de 75 $ par personne. 

Il est possible de s'inscrire via le site internet de l'organisme (www.lecrepuscule.ca ) ou en cliquant directement ici. On peut également communiquer avec la coordonnatrice, Émilie Leblanc (418 387-1314 — info@lecrepuscule.ca). 

Rappelons que depuis sa création, voilà plus de 30 ans, le Crépuscule a redistribué un montant de 2 118 977 $.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Baril Grill récompensé pour son soutien aux étudiants

Publié à 8h00

Le Baril Grill récompensé pour son soutien aux étudiants

Le CJE Beauce-Sud a remis, ce mercredi 15 avril à Saint-Georges, un prix au restanrant Le Baril Grill dans le cadre du concours « Le plus fort, c’est mon boss! », soulignant son engagement envers la réussite éducative de ses employés étudiants. Cette initiative s’inscrit dans le projet régional #MonChoixMesÉtudes, qui vise à promouvoir la ...

LIRE LA SUITE
Le CJE de Beauce-Sud s’associe à Saint-Georges pour le projet TAPAJ 

Publié hier à 11h00

Le CJE de Beauce-Sud s’associe à Saint-Georges pour le projet TAPAJ 

Le CJE de Beauce-Sud et la Ville de Saint-Georges ont annoncé un partenariat pour le déploiement du projet TAPAJ – Brigade propreté du centre-ville, en collaboration avec le Travail de rue et le Bercail. Ainsi, jusqu’au 1ᵉʳ octobre 2026, des jeunes de 17 ans et plus occuperont le cœur du centre-ville pour le garder beau, propre et accueillant ...

LIRE LA SUITE
Moisson Beauce lance le projet « À la soupe ! »

Publié le 13 avril 2026

Moisson Beauce lance le projet « À la soupe ! »

Chez Moisson Beauce, améliorer la sécurité alimentaire, c’est aussi créer des occasions concrètes de solidarité, de dignité et d’inclusion. C’est dans cet esprit que le projet « À la soupe ! », créé par La Tablée des Chefs, a été mis en œuvre en collaboration avec les élèves de l’École Les Sources, vivant avec une déficience intellectuelle.  Pour ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge