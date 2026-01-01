Un 25e tournoi de golf sous la marque de son fondateur

La 25e tournoi de golf, au profit de la Fondation Le Crépuscule, comptera un invité de marque en la personne de son fondateur.

En effet, Vincent Sirianni sera présent à l'événement qui aura lieu le jeudi 16 juillet prochain, au Club de golf Sainte-Marie.

Les organisateurs voudront souligner l’engagement et la vision de cet homme, qui ont contribué au succès et à la pérennité de cette compétition amicale au fil des ans.

Rappelons que le tournoi de golf annuel est l’un des piliers de financement de la Fondation, qui a pour mission de soutenir financièrement des projets en lien avec le maintien et l’amélioration de la santé de la population de La Nouvelle-Beauce.

Pour souligner cette 25e édition, Le Crépuscule innove cette année en confiant la présidence d’honneur à l’ensemble de son conseil d’administration. « C’est avec beaucoup de fierté que notre conseil d’administration assurera collectivement la présidence d’honneur du tournoi. C’est une équipe de neuf administrateurs passionnés et profondément investis, qui croient fermement à la mission de la Fondation Le Crépuscule, et qui souhaitent contribuer activement à son rayonnement et à sa pérennité », a souligné Denis Bilodeau, président de l'organisme.

L'activité se déroulera sous la formule shotgun, avec deux départs offerts (7 h et 14 h) afin de permettre un plus grand nombre de golfeurs. Plusieurs animations sont prévues dont la thématique «Santé» sera mise à l’honneur.

Les participants sont invités à s’inscrire en quatuor (foursome) au coût de 200 $ par personne, un tarif qui inclut la journée de golf et le dîner, servi pour tous les participants, peu importe l’heure du départ. Il est également possible de participer uniquement au dîner au coût de 75 $ par personne.

Il est possible de s'inscrire via le site internet de l'organisme (www.lecrepuscule.ca ) ou en cliquant directement ici. On peut également communiquer avec la coordonnatrice, Émilie Leblanc (418 387-1314 — info@lecrepuscule.ca).

Rappelons que depuis sa création, voilà plus de 30 ans, le Crépuscule a redistribué un montant de 2 118 977 $.