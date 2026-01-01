C'est la Semaine de l'action bénévole

La Semaine de l'action bénévole se tient du 19 au 25 avril sous le thème «Mission: bénévolat!».

À cette occasion, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches souhaite souligner l’apport essentiel de ses bénévoles, qui accompagnent chaque jour les usagères et les usagers ainsi que les résidentes et les résidents et contribuent activement à la réalisation de différentes missions de l’établissement.

«Je veux remercier chaleureusement toutes les personnes qui s’engagent bénévolement dans nos hôpitaux, CHSLD, centres de réadaptation, centres de jour, ainsi qu'au sein des fondations qui nous soutiennent. Par leur générosité et leur présence, elles font une réelle différence. Cette semaine est l’occasion de reconnaître leur contribution exceptionnelle. Merci à chacune et chacun pour cet engagement remarquable! » a déclaré Patrick Simard, président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Initiée par la Fédération des centres d'action bénévole du Québec (FCABQ), cette semaine célèbre la force collective des bénévoles qui renforcent les communautés au Canada et au Québec. De plus, soulignons que 2026 est aussi l'Année internationale du bénévolat, amplifiant l'impact de la campagne.

Comme les bénévoles jouent un rôle essentiel en apportant leur soutien aux usagers, aux résidents, à leurs proches et au personnel, notamment par leur participation à des activités sociales, récréatives ou administratives, celles et ceux qui seraient intéressés à s'impliquer dans le réseau du CISSS Chaudières-Appalaches sont invités à appeler au 1 833 830‑7500 ou à écrire à l’adresse benevoles.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca.

Pour plus d’information, vous pouvez visiter la page Web benevolatensante.ca.