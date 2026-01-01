Viande Solidaire: producteurs et Moisson Beauce s’unissent pour l'aide alimentaire

Moisson Beauce et la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches ont officiellement lancé, ce lundi 1er juin à Saint-Georges, le programme Viande Solidaire, une initiative visant à transformer des animaux d’élevage donnés par des producteurs agricoles en viande de qualité pour les familles et les personnes dans le besoin.

Ce projet régional doit permettre d’augmenter l’approvisionnement en protéines dans le réseau d’aide alimentaire, alors que Moisson Beauce répond actuellement à environ 40 % de la demande en viande de ses organismes membres.

Le programme vise plus précisément les animaux dits de réforme ou fragilisés, mais toujours propres à la consommation. Il ne s’agit pas d’animaux malades, mais plutôt d’animaux retirés du cycle de production, notamment parce qu’ils sont plus âgés ou que leur productivité a diminué. Dans le cadre de ce projet, les principaux dons ciblés concernent des vaches et des truies.

L’objectif est de récupérer, transformer et redistribuer 12 000 kg de viande en 2026, ce qui représente environ 12 vaches et 50 truies.

Pour Moisson Beauce, cette initiative répond à un besoin concret. L’organisme doit trouver près de 75 000 kg de viande supplémentaire chaque année pour répondre à la demande de son réseau.

« Avec Viande Solidaire, nous développons une nouvelle source d’approvisionnement. Ce programme nous permet non seulement de réduire le gaspillage alimentaire, mais aussi d’offrir une source de protéines essentielle aux familles que nous aidons. Merci à l’ensemble des producteurs qui participent à ce programme », a souligné Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Au cours de la dernière année, Moisson Beauce a distribué près de 1 million de kg de denrées et de produits essentiels, pour une valeur marchande de plus de 8 M$.

Valoriser des animaux autrement

Le projet permet aussi de répondre à un enjeu bien connu dans le milieu agricole. Certains animaux, bien que toujours propres à la consommation, sont plus difficiles à valoriser sur les marchés habituels. « Nous sommes fiers de contribuer à ce programme qui permet de valoriser des animaux qui parfois n’ont pas de débouchés sur le marché, tout en respectant les normes de bien-être animal et les exigences en matière de transport. C’est une solution concrète et durable pour nourrir les personnes vulnérables de chez nous, tout en évitant le gaspillage alimentaire », a déclaré René Roy, 2e vice-président de la Fédération régionale de l’UPA.

Les animaux donnés sont acheminés vers des abattoirs certifiés partenaires, où ils sont transformés principalement en viande hachée. L’Abattoir Cliche (East Broughton) et l’Abattoir Pouliot (Saint-Henri) participent à l’initiative.

« Ce projet nous tient à cœur parce qu’il unit producteurs et transformateurs autour d’un même objectif : nourrir la population avec de la viande locale », ont souligné Caroline et Steeve Cliche, ainsi qu’Anik et Francis Poirier, de l’Abattoir Cliche.

Un programme né en Estrie et adapté à la Beauce

Viande Solidaire a d’abord vu le jour dans la MRC de Coaticook en 2020, lorsque des producteurs ont souhaité agir contre le gaspillage de viande encore comestible. Le projet a ensuite été repris par Moisson Estrie avant d’être adapté localement par Moisson Beauce. Après deux ans de travail, l’organisme beauceron lance maintenant sa propre version, en collaboration avec l’UPA de la Chaudière-Appalaches, les Éleveurs de porcs de la Beauce et des Deux Rives, les Producteurs de bovins de la Chaudière-Appalaches, Moisson Québec et les abattoirs partenaires.

Une subvention de 64 000 $ obtenue dans le cadre du programme Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité du gouvernement du Québec a permis de réaliser un plan d’affaires, une étude de faisabilité et un projet pilote. Jusqu’à maintenant, ce projet pilote a généré des dons de plus de 60 animaux.

Mobiliser les producteurs pour faire grandir le projet

Moisson Beauce souhaite maintenant mobiliser davantage de producteurs dans la région afin d’assurer la pérennité du programme. Même si les animaux sont donnés, l’organisme prévoit une compensation pour le transport, soit de 200 $ à 300 $ par animal bovin, 20 $ par porc et 30 $ par truie. Les producteurs peuvent également recevoir un reçu fiscal de Moisson Beauce, afin qu’ils n’aient pas de frais associés au don de leurs animaux.

Le programme dessert les six MRC du territoire de Moisson Beauce, soit Beauce-Centre, La Nouvelle-Beauce, Beauce-Sartigan, Bellechasse, Les Etchemins et Les Appalaches. Grâce à un partenariat avec Moisson Québec, les régions de Lévis et de Lotbinière sont également couvertes.

Une deuxième phase du projet pourrait éventuellement permettre d’étendre l’initiative aux MRC de Montmagny et de L’Islet. Pour poursuivre le développement de Viande Solidaire, Moisson Beauce est aussi à la recherche de partenaires financiers et de donateurs. Les contributions serviront notamment à couvrir les frais de transport et de transformation des animaux donnés.

Avec Viande Solidaire, Moisson Beauce veut donc créer un pont entre le monde agricole, les transformateurs et les organismes d’aide alimentaire, afin de réduire le gaspillage tout en répondant à un besoin essentiel dans les communautés de la Beauce et de la Chaudière-Appalaches.