La maison Havre l’Éclaircie bonifie ses services grâce à un soutien majeur de Desjardins

La maison Havre l’Éclaircie vient de compléter l’aménagement de nouveaux espaces afin de bonifier les services offerts aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants.

La concrétisation de ces nouveaux services a été rendue possible grâce à un investissement de 100 000$ du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins.

Au cours des dernières années, les intervenantes ont constaté que les besoins des femmes victimes de violence conjugale se complexifiaient. La pénurie de logements, la lourdeur des procédures judiciaires ainsi que l’augmentation du coût de la vie contribuent à accentuer leur précarité et leur vulnérabilité.

Pensés pour répondre à ces besoins grandissants, ces espaces comprennent notamment un logement 4½ à faible coût destiné à une mère et ses enfants, offrant un milieu de vie sécuritaire et accessible favorisant leur stabilité et leur reprise de pouvoir. L’investissement a également permis l’aménagement de deux bureaux d’intervention, l’un destiné aux consultations auprès des femmes et l’autre aux services jeunesse, ainsi que d’un espace d’animation permettant la tenue d’activités et de rencontres de groupe.

Le projet comprend aussi une friperie vouée aux femmes ayant eu recours aux services de l’organisme. Celle-ci permet de redistribuer les dons offerts par la population, tels que des vêtements, des jouets, des articles de cuisine et divers biens essentiels.

L’ajout des bureaux permet de répondre plus rapidement aux demandes d’aide, tout en diversifiant les approches d’intervention auprès des femmes et des enfants. Le logement offre quant à lui un environnement mieux adapté aux femmes vivant des démarches plus complexes ou ayant plusieurs enfants, permettant ainsi de libérer des places dans la maison d’hébergement d’urgence. Par ailleurs, ces aménagements permettent d’offrir davantage de rencontres à l’externe, ce qui contribue à mieux préserver la confidentialité des femmes hébergées.

« Ces nouveaux espaces adaptés représentent une étape importante pour notre organisme et pour les femmes que nous accompagnons. Nous sommes extrêmement reconnaissantes envers Desjardins pour leur confiance et leur engagement envers notre mission », a souligné Véronique Mercier, responsable des communications.

« En appuyant ce projet, nous offrons un nouveau départ empreint de douceur, de dignité et d’espoir pour les femmes et les enfants touchés par la violence conjugale », a mentionné pour sa part Claudia Faucher, directrice générale de la Caisse Desjardins du Coeur-de-la-Beauce.

Fondé en 1982, Havre l’Éclaircie est une maison d’aide et d’hébergement spécialisée dans l’intervention et la prévention de la problématique de la violence conjugale. Elle a pour mission d’offrir un milieu de vie chaleureux pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants ainsi qu’une gamme de services adaptés et confidentiels pour les accompagner dans la reprise du pouvoir sur leur vie.