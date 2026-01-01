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Commandé par le gouvernement fédéral

Le Canada accueille trop d'immigrants selon la moitié des répondants d'un sondage

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2 juin 2026
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Par La Presse Canadienne

Un sondage commandé par le gouvernement fédéral à la fin de l'année dernière révèle que près de la moitié des Canadiens estiment que le pays accueille trop d'immigrants.

Le sondage a révélé que 47 % des personnes interrogées estimaient que «trop» d’immigrants entrent au Canada, tandis que 38 % jugeaient qu'il y en avait «juste assez».

Ces résultats ont pris une autre tournure lorsque les répondants ont été interrogés sur le projet du gouvernement fédéral d'accueillir 380 000 résidents permanents cette année, soit environ 1 % de la population totale.

Face à ce nombre, seuls 39 % des gens interrogés ont déclaré qu'il était trop élevé, tandis que 43 % ont estimé qu'il s'agissait d'un niveau approprié.

Ce sondage téléphonique aléatoire a été mené auprès de 2500 personnes par Phoenix Strategic Perspective en novembre et début décembre. Sa marge d'erreur est estimée à environ 2 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Le rapport du sondage a été remis au gouvernement en février, mais n'a été ajouté que récemment au portail de recherche sur l'opinion publique accessible au public.

David Baxter, La Presse Canadienne

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