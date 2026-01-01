Postes Canada amorce la fin de la livraison du courrier à domicile

Postes Canada a annoncé, ce jeudi 16 avril, le lancement d’une transformation majeure de ses services à l’échelle du pays, qui prévoit notamment la fin progressive de la livraison du courrier à domicile pour plusieurs adresses ainsi qu’une modernisation de son réseau de bureaux de poste.

Ces changements devraient s’échelonner sur plusieurs années et visent à adapter le service postal aux nouvelles habitudes de la population.

Concrètement, la société d’État prévoit convertir environ quatre millions d’adresses encore desservies à la porte vers un système de boîtes postales communautaires. Cette transition devrait se dérouler sur une période d’environ cinq ans.

Déjà, certaines villes au Québec, dont Sept-Îles, La Prairie et Candiac, figurent parmi les premières zones ciblées pour cette conversion, prévue dès la fin de 2026 et le début de 2027.

Selon Postes Canada, près de trois adresses sur quatre utilisent déjà un mode de livraison centralisé. L’organisation estime que les boîtes communautaires offrent un accès plus flexible et sécuritaire au courrier et aux colis, alors que la majorité des envois peuvent y être déposés directement.

Parallèlement, l’organisme souhaite revoir l’organisation de ses bureaux de poste, alors que la fréquentation et les revenus liés à la vente au détail ont diminué au cours des dernières années. Depuis 2021, ces revenus auraient chuté de 30 %. Les premières analyses viseront surtout les zones urbaines et suburbaines jugées surdesservies, tandis que les services en milieu rural devraient être maintenus.

Cette transformation pourrait avoir des impacts à terme pour les citoyens de la Beauce et de Chaudière-Appalaches, même si aucun secteur précis de la région n’est encore identifié dans les premières phases du projet. Postes Canada indique qu’elle informera les communautés concernées à mesure que les changements seront planifiés.

L’organisation affirme vouloir mener cette transition de façon progressive, en tenant compte des besoins des populations, notamment des personnes ayant des limitations fonctionnelles, qui pourront bénéficier de mesures d’adaptation pour accéder à leur courrier.

La mise en œuvre complète de cette transformation dépendra des consultations en cours avec les partenaires et les communautés, alors que Postes Canada cherche à assurer la viabilité financière de ses services à long terme.