Environ 120 personnes ont participé à la Marche pour l'Alzheimer à Saint-Georges

Environ 120 personnes se sont réunies ce dimanche matin à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges à l’occasion de la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine.

Résilient face à la météo pluvieuse et fraîche de ce matin, l’organisation est restée positive et se réjouit finalement du nombre de participants. « C'est sûr qu'on aurait préféré qu'il fasse soleil, mais on n'est pas garant de la température », avait mentionné Yvan St-Hilaire, directeur des services cliniques à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches sur place ce matin. « On est très satisfait malgré la température. On a eu un bel appui ce matin et on est très content des dons qu’on a reçus, ça va nous aider à poursuivre notre mission », a-t-il finalement conclu après l’événement.

Organisée au profit de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, cet événement vise surtout à faire connaître l’organisme et ses services. Deux marches se tenaient aux bénéfices de la région, l’une à Saint-Georges et l’autre à Lévis. « Le but c'est de sensibiliser les gens à la cause parce qu’on sait qu’il y a 11 000 personnes vivant avec la maladie en Chaudière-Appalaches et on veut se faire connaître aussi au niveau de la proche aidance. »

À Saint-Georges, l’organisation a rendu hommage à Bernard Poulin, bénévole depuis 20 ans. « Pendant deux décennies, vous avez offert votre temps et votre énergie, votre présence afin de soutenir les personnes touchées par la maladie ainsi que leurs proches. (...) Votre engagement est source d’inspiration pour ceux qui ont le privilège de travailler à vos côtés », a souligné Yvan St-Hilaire avec reconnaissance.

Ensemble, les deux marches ont permis d’amasser 60 000$ en date de ce dimanche, tandis que l’objectif était de 100 000$. Cependant, des dons continuent d’entrer et le montant officiel sera dévoilé prochainement.

« La maladie d'Alzheimer touche évidemment beaucoup de gens dans nos familles et nos proches, en Beauce, des gens qui en sont décédés, des gens qui vivent avec l'Alzheimer, des gens qui parfois sont encore à la maison (...) Aujourd'hui, on est là pour soutenir la cause et pour remettre de l'argent », a mentionné le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin. « La recherche n’est jamais terminée dans la mesure où on sait que la maladie est en augmentation et qu’elle touche les gens de plus en plus jeunes. »

Les gens qui souhaitent faire un don peuvent aller sur le site web de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, dans l'onglet événements, puis cliquer sur la Marche IG Gestion du patrimoine.