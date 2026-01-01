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Richard Busque

Un retraité de Saint-Georges remporte la 17e Maison Moisson Beauce

durée 20h15
16 avril 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

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Le tirage de la 17e Maison Moisson Beauce qui se déroulait ce jeudi soir, directement à la résidence située sur la 23e Avenue à Saint-Georges, a permis de couronner un gagnant. Il s'agit de Richard Busque, un retraité citoyen de la municipalité.

Le gagnant dispose maintenant d’un délai jusqu’au 15 mai à 14 h pour choisir entre la maison jumelée ou une somme de 275 000 $.

À son arrivée à la Maison Moisson Beauce après le tirage, M. Busque ne semblait pas encore réalisé ce qu'il venait de se passer.

« Je vais vous le dire, j'ai beaucoup "shaké" (...) J'avais pensé ce matin que le tirage se déroulait ce soir. J'avais demandé à mon épouse de me donner une chance car je suis tout seul maintenant. Puis c'est sorti », a-t-il lancé visiblement très ému. 

Encore une fois cette année, la campagne a suscité un fort intérêt dans la région, alors que l’ensemble des 5 500 billets disponibles ont trouvé preneur.

« Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont acheté un billet, ainsi que nos partenaires, collaborateurs, points de vente et bénévoles. Cette mobilisation démontre toute la force de notre communauté et contribue directement à nourrir les gens d'ici avec dignité et solidarité », a souligné la directrice générale de Moisson Beauce, Marie Champagne.

Pour rappel, les fonds amassés dans le cadre de cette campagne seront réinvestis dans la mission de l’organisme, qui vise à approvisionner près de 50 organismes accrédités en denrées alimentaires, dans un contexte de lutte contre l’insécurité alimentaire et de réduction du gaspillage.

Voyez la réaction de M. Busque dans la vidéo ci-dessus.

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