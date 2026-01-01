Prévention après des cas de rougeole dans la région de la Capitale-Nationale

Deux cas de rougeole ont été identifiés récemment à Québec (région de la Capitale-Nationale). Ces personnes ont pu contaminer plusieurs lieux publics fréquentés par la population de Chaudière-Appalaches.

La rougeole est extrêmement contagieuse et reste dans l’air longtemps. La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches a donc publié des recommandations à la population pour éviter la propagation de la rougeole dans la région.

Recommandations

Vérifiez votre carnet de vaccination afin de vous assurer d’être adéquatement protégé contre la rougeole.

Selon votre année de naissance:

- avant 1970 : la rougeole a probablement été contractée dans l’enfance, vous n’avez pas besoin de vaccin;

- entre 1970 et 1979 : assurez-vous d’avoir reçu une dose de vaccin contre la rougeole;

- à partir de 1980 : assurez-vous d’avoir reçu deux doses de vaccin contre la rougeole.

Pour vous faire vacciner, appelez au 1-855 480-8094 ou visitez clicsante.ca.

La vaccination est le meilleur moyen de se protéger et d’éviter de contaminer d’autres personnes.

Vérifiez si vous avez fréquenté les lieux publics contaminés par la rougeole

La liste des lieux est disponible sur cette page, dans la section Capitale-Nationale : Éclosion de rougeole | Gouvernement du Québec.

Que faire si vous avez fréquenté un des endroits nommés dans la liste?

Surveillez vos symptômes – Que la vaccination soit complète ou non, il est recommandé de surveiller si vous avez de la fièvre, de la toux, le nez qui coule, les yeux rouges ou des boutons rouges sur la peau. Si vous avez des symptômes, restez à la maison et appelez Info-Santé au 811.

Isolez-vous après un contact – Si un contact avec la maladie a eu lieu et que toutes les doses de vaccins recommandées n’ont pas été reçues, isolez-vous à votre domicile du 5e jour au 14e jour inclusivement après le contact, même si vous n’avez pas de symptôme.

Faites-vous vacciner – Si votre vaccination n’est pas à jour, appelez 1‑855 480‑8094 pour prendre un rendez-vous.

Pour plus d’informations sur la maladie (symptômes, traitements, complications, personnes qui ont plus de risques d’avoir des complications, protection, transmission), visitez le site internet du CISSS de Chaudière-Appalaches.