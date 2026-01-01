La Maison des Jeunes Beauce-Sartigan a découvert le Costa Rica

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Julie Barrette et Elizabeth Gosselin, respectivement directrice et coordonatrice à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, ont réalisé un projet « un peu fou » en organisant un voyage humanitaire de 10 jours au Costa Rica avec 17 adolescents du 1er au 11 avril.

Après l’approbation du conseil d’administration, il a fallu faire preuve de créativité pour collecter des fonds en moins d’un an afin de réduire les coûts du voyage. En ce sens, la Maison des jeunes a tenu un Marché d’automne, un parcours d’horreur, deux bingos et d’autres activités de financement.

« On a réussi à récolter 35 000$ de financement en 10 mois, ce qui est énorme. On a relevé le défi avec brio », a mentionné Élizabeth avec fierté. « C'était quand même un projet d'environ 68 000 $, fait qu’on a réussi à diminuer de plus de la moitié le coût du voyage par jeune », a ajouté Julie.

Dix-sept jeunes ont été sélectionnés pour participer à cette aventure, 15 filles et deux garçons. Ils devaient être intéressés par la démarche et prêts à s’impliquer dans l’ensemble du projet. Après les avoir rencontrés, les organisatrices ont retenus qu'ils étaient motivés par l’idée de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue, d'être dans une famille locale, etc.

Dix jours de découvertes

Ainsi, les jeunes et leurs accompagnatrices ont commencé leur séjour par deux jours de visite.

Ils se sont ensuite rendus dans une auberge de jeunesse pour quelques jours où ils ont réalisé leurs premières actions communautaires. Dans la réserve scientifique de Cloudbridge, les Beaucerons ont créé des rigoles, ils ont fait de la plantation et d’autres missions. « Cette implication là était vraiment le fun. On voyait déjà la cohésion d'équipe au niveau des jeunes. Ils ont vraiment été bons tout au long du voyage », a souligné la directrice.

Par la suite, ils ont intégré des familles où ils ont eu l’occasion de vivre la vraie vie locale pendant six jours. « Les jeunes ont eu vraiment une très grande facilité à se mélanger avec les familles. C'était leur maman, leur papa, leur frère, leur sœur, etc. Il y avait beaucoup d'enfants dans leur famille donc ça a été super facile », a ajouté la coordinatrice.

Chacune de ses familles produisaient du café ou de la canne à sucre, ils avaient aussi beaucoup d’arbres fruitiers et vivaient plus ou moins en autonomie. Les jeunes ont donc eu à les aider dans leurs tâches quotidiennes, notamment pour préparer des nouvelles plantations de café ou nettoyer les fermes.

Les adolescents se sont également rendus dans une école où ils ont apporté de nombreuses affaires scolaires et ils ont joué avec les enfants. « Les jeunes ont vraiment été bons. Ils avaient tous planifié des activités avec les enfants, ils avaient tous des jeux. Et ça entièrement en espagnol! », ont précisé les responsables.

Le séjour s’est terminé par une initiation au surf qui a fait l'unanimité.

Un projet à refaire

« C'est une expérience vraiment très enrichissante. Je suis vraiment contente d'avoir accompagné ce groupe-là. On a été choyé. Les jeunes se sont impliqués, ils ont été vraiment bons, super patients dans les journées de transport, tout le monde était à ses affaires et suivait », se sont réjouis Julie et Elizabeth.

Malgré les défis et le choc culturel, les deux responsables s’accordent à dire que le projet devrait probablement être renouvelé. Les conditions et la destination seront peut être différentes, mais l’idée de faire vivre cette expérience à des jeunes volontaires reste bien présente dans leur tête.

Elles tiendront prochainement un souper avec les 17 jeunes qui ont vécu cette aventure pour en faire le bilan, mais il est certain que chacun en garde un beau souvenir pour la vie.

Pour connaître les détails de cette aventure, visionnez l'entrevue ci-dessus.