Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Un voyage « un peu fou »

La Maison des Jeunes Beauce-Sartigan a découvert le Costa Rica

durée 18h00
21 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Voir la galerie de photos

Julie Barrette et Elizabeth Gosselin, respectivement directrice et coordonatrice à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, ont réalisé un projet « un peu fou » en organisant un voyage humanitaire de 10 jours au Costa Rica avec 17 adolescents du 1er au 11 avril.

Après l’approbation du conseil d’administration, il a fallu faire preuve de créativité pour collecter des fonds en moins d’un an afin de réduire les coûts du voyage. En ce sens, la Maison des jeunes a tenu un Marché d’automne, un parcours d’horreur, deux bingos et d’autres activités de financement. 

« On a réussi à récolter 35 000$ de financement en 10 mois, ce qui est énorme. On a relevé le défi avec brio », a mentionné Élizabeth avec fierté. « C'était quand même un projet d'environ 68 000 $, fait qu’on a réussi à diminuer de plus de la moitié le coût du voyage par jeune », a ajouté Julie. 

Dix-sept jeunes ont été sélectionnés pour participer à cette aventure, 15 filles et deux garçons. Ils devaient être intéressés par la démarche et prêts à s’impliquer dans l’ensemble du projet. Après les avoir rencontrés, les organisatrices ont retenus qu'ils étaient motivés par l’idée de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue, d'être dans une famille locale, etc. 

Dix jours de découvertes

Ainsi, les jeunes et leurs accompagnatrices ont commencé leur séjour par deux jours de visite. 

Ils se sont ensuite rendus dans une auberge de jeunesse pour quelques jours où ils ont réalisé leurs premières actions communautaires. Dans la réserve scientifique de Cloudbridge, les Beaucerons ont créé des rigoles, ils ont fait de la plantation et d’autres missions. « Cette implication là était vraiment le fun. On voyait déjà la cohésion d'équipe au niveau des jeunes. Ils ont vraiment été bons tout au long du voyage », a souligné la directrice.

Par la suite, ils ont intégré des familles où ils ont eu l’occasion de vivre la vraie vie locale pendant six jours. « Les jeunes ont eu vraiment une très grande facilité à se mélanger avec les familles. C'était leur maman, leur papa, leur frère, leur sœur, etc.  Il y avait beaucoup d'enfants dans leur famille donc ça a été super facile », a ajouté la coordinatrice. 

Chacune de ses familles produisaient du café ou de la canne à sucre, ils avaient aussi beaucoup d’arbres fruitiers et vivaient plus ou moins en autonomie. Les jeunes ont donc eu à les aider dans leurs tâches quotidiennes, notamment pour préparer des nouvelles plantations de café ou nettoyer les fermes.

Les adolescents se sont également rendus dans une école où ils ont apporté de nombreuses affaires scolaires et ils ont joué avec les enfants. « Les jeunes ont vraiment été bons. Ils avaient tous planifié des activités avec les enfants, ils avaient tous des jeux. Et ça entièrement en espagnol! », ont précisé les responsables.

Le séjour s’est terminé par une initiation au surf qui a fait l'unanimité.

Un projet à refaire

« C'est une expérience vraiment très enrichissante. Je suis vraiment contente d'avoir accompagné ce groupe-là. On a été choyé. Les jeunes se sont impliqués, ils ont été vraiment bons, super patients dans les journées de transport, tout le monde était à ses affaires et suivait », se sont réjouis Julie et Elizabeth.  

Malgré les défis et le choc culturel, les deux responsables s’accordent à dire que le projet devrait probablement être renouvelé. Les conditions et la destination seront peut être différentes, mais l’idée de faire vivre cette expérience à des jeunes volontaires reste bien présente dans leur tête.

Elles tiendront prochainement un souper avec les 17 jeunes qui ont vécu cette aventure pour en faire le bilan, mais il est certain que chacun en garde un beau souvenir pour la vie.

Pour connaître les détails de cette aventure, visionnez l'entrevue ci-dessus.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Postes Canada enregistre une perte de 1,57 millard de dollars en 2025

Publié à 13h00

Postes Canada enregistre une perte de 1,57 millard de dollars en 2025

Postes Canada a annoncé, ce lundi 20 avril, une perte avant impôt de 1,57 milliard de dollars pour l’année 2025, un déficit record qui reflète une détérioration importante de sa situation financière et qui soulève des enjeux pour les usagers et les entreprises. Selon les données publiées, cette perte représente une hausse de 728 millions de ...

LIRE LA SUITE
C'est la Semaine de l'action bénévole

Publié le 19 avril 2026

C'est la Semaine de l'action bénévole

La Semaine de l'action bénévole se tient du 19 au 25 avril sous le thème «Mission: bénévolat!». À cette occasion, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches souhaite souligner l’apport essentiel de ses bénévoles, qui accompagnent chaque jour les usagères et les usagers ainsi que les résidentes et les ...

LIRE LA SUITE
La revue de la semaine

Publié le 18 avril 2026

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 11 avril Saint-Georges: une collision suivie d’un incendie fait deux blessés Une collision impliquant deux véhicules est survenue dans la nuit de vendredi à samedi, vers 0 h 30, à l’intersection de la ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge