C'est demain que se tiendra le Relais pour la vie de Beauce

Le 19e Relais pour la vie de Beauce aura lieu ce samedi 6 juin, dans la cours du Centre de formation professionnelle Pozer à Saint-Georges.

Pour cette 3e édition en formule après-midi et soir, l’événement réunira des participantes et participants de plusieurs municipalités de la Beauce et des Etchemins afin de marcher pour récolter des dons et appuyer la Société canadienne du cancer.

Les nombreuses activités se mettront en branle dès 14 h dans l'espace pour les familles, avec des jeux gonflables, des sessions de maquillage et la présence de mascottes.

La cérémonie d'ouverture du Relais est prévue à 15 h, qui sera suivie du Tour des porteurs d'espoir à 16 h. La cérémonie des luminaires est programmée à 21 h 15, sous la musique du pianiste Nathan Loignon. Enfin, le montant recueilli par les participantes et les participants sera dévoilé à minuit, lors de la cérémonie de clôture.

La journée comprendra aussi de l’animation musicale. C'est Luce Veilleux qui ouvrira le bal (16 h 30). Puis la foule aura droit à de la danse country, avec Thomas Quirion (18 h 15), des chants de René Lajoie (19 h 45) et une prestation du duo Steve et Mel (22 h).

Environnement Canada annonce de la pluie pour demain. Les participantes et les participants sont invités à prévoir les accessoires nécessaires pour affronter les intempéries.

Pour plus d'informations, consultez la page Facebook Relais pour la vie de Beauce.