Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

À Saint-Georges

C'est demain que se tiendra le Relais pour la vie de Beauce

durée 16h15
5 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le 19e Relais pour la vie de Beauce aura lieu ce samedi 6 juin, dans la cours du Centre de formation professionnelle Pozer à Saint-Georges.

Pour cette 3e édition en formule après-midi et soir, l’événement réunira des participantes et participants de plusieurs municipalités de la Beauce et des Etchemins afin de marcher pour récolter des dons et appuyer la Société canadienne du cancer.

Les nombreuses activités se mettront en branle dès 14 h dans l'espace pour les familles, avec des jeux gonflables, des sessions de maquillage et la présence de mascottes.

La cérémonie d'ouverture du Relais est prévue à 15 h, qui sera suivie du Tour des porteurs d'espoir à 16 h. La cérémonie des luminaires est programmée à 21 h 15, sous la musique du pianiste Nathan Loignon. Enfin, le montant recueilli par les participantes et les participants sera dévoilé à minuit, lors de la cérémonie de clôture.

La journée comprendra aussi de l’animation musicale. C'est Luce Veilleux qui ouvrira le bal (16 h 30). Puis la foule aura droit à de la danse country, avec Thomas Quirion (18 h 15), des chants de René Lajoie (19 h 45) et une prestation du duo Steve et Mel (22 h).

Environnement Canada annonce de la pluie pour demain. Les participantes et les participants sont invités à prévoir les accessoires nécessaires pour affronter les intempéries.

Pour plus d'informations, consultez la page Facebook Relais pour la vie de Beauce.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Canada accueille trop d'immigrants selon la moitié des répondants d'un sondage

Publié le 2 juin 2026

Le Canada accueille trop d'immigrants selon la moitié des répondants d'un sondage

Un sondage commandé par le gouvernement fédéral à la fin de l'année dernière révèle que près de la moitié des Canadiens estiment que le pays accueille trop d'immigrants. Le sondage a révélé que 47 % des personnes interrogées estimaient que «trop» d’immigrants entrent au Canada, tandis que 38 % jugeaient qu'il y en avait «juste assez». Ces ...

LIRE LA SUITE
La maison Havre l’Éclaircie bonifie ses services grâce à un soutien majeur de Desjardins

Publié le 2 juin 2026

La maison Havre l’Éclaircie bonifie ses services grâce à un soutien majeur de Desjardins

La maison Havre l’Éclaircie vient de compléter l’aménagement de nouveaux espaces afin de bonifier les services offerts aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants. La concrétisation de ces nouveaux services a été rendue possible grâce à un investissement de 100 000$ du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins.  Au cours des ...

LIRE LA SUITE
Viande Solidaire: producteurs et Moisson Beauce s’unissent pour l'aide alimentaire

Publié le 1 juin 2026

Viande Solidaire: producteurs et Moisson Beauce s’unissent pour l'aide alimentaire

Moisson Beauce et la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches ont officiellement lancé, ce lundi 1er juin à Saint-Georges, le programme Viande Solidaire, une initiative visant à transformer des animaux d’élevage donnés par des producteurs agricoles en viande de qualité pour les familles et les personnes dans le besoin. Ce projet régional ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge