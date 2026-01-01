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Franchise Tim Hortons de Saint-Prosper

Campagne du Biscuit Sourire: 100% des recettes à la Fondation de la polyvalente des Abénaquis

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26 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Toutes les recettes de la Campagne du Biscuit Sourire, qui se déroulera cette semaine au resto Tim Hortons de Saint-Prosper, seront entièrement versées à la Fondation de la Polyvalente des Abénaquis.

C'est ce qu'ont laissé savoir les responsables de l'événement, lors d'une rencontre avec EnBeauce.com.

La propriétaire de la franchise, Émilie Couture, a décidé de poser ce geste généreux en raison du rôle important que joue la Fondation au sein de la communauté.

En retour, des bénévoles de l'organisme mettront littéralement la main à la pâte pour préparer les biscuits, maintenant bien connus, a fait savoir la présidente, Emmanuelle Durocher, qui compte aussi sur l'appui de la secrétaire-trésorière, Valérie Cloutier et de l'administratrice, Nathalie Bélanger.

Son organisme a même retenu cette année les services d'un coordonnateur, Sylvain Poulin, qui assurera la supervision de la préparation des biscuits, et sollicitera les entreprises de la région à commander des boîtes du produit à l'intention de leur personnel.

Rappelons que la mission de la Fondation de la polyvalente des Abénaquis est de soutenir la vie  des jeunes de la communauté qui sont dans le besoin, que ce soit en subsistances de base, en vêtements ou pour accéder à des activités sportives et culturelles. Le groupe soutient aussi la motivation scolaire par le versement de bourses d'études. Depuis son démarrage en 1989, l'organisme a donné plus de 100 000 $ dans la région.

La Campagne du Biscuit Sourire se tient du 27 avril au 3 mai. Outre les citoyens qui pourront soutenir la cause en se rendant au comptoir de Tim Hortons de Saint-Prosper, les entreprises invitées à précommander en ligne des boîtes (6 ou 12  biscuits) en cliquant directement ici.

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