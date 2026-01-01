Ouverture des inscriptions pour le Tournoi du cœur 2026

La Fondation du cœur Beauce-Etchemin annonce l’ouverture officielle des inscriptions pour la 39e édition du Tournoi du cœur qui se tiendra le 21 août prochain au Club de golf de Beauceville.

Présenté par Gingras Électrique et en collaboration avec Bérubé audioprothésistes, cet événement-bénéfice rassemblera les entreprises de la Beauce autour d’une même cause: la santé.

Martin Gingras, de Gingras Électrique, sera le président d’honneur de cette édition. Avec son aide, la Fondation a comme objectif d’amasser 56 000 $ pour soutenir la santé de sa communauté.

La révolution active – un courant qui fait bouger

Depuis près de 40 ans, le Tournoi du cœur transforme un parcours de golf en outils de sensibilisation. Fidèle à son habitude, la Fondation profitera de cette journée pour parler de la révolution active qui vise à remettre le mouvement au cœur de notre quotidien. Pas pour performer, mais pour mieux vivre. En misant sur la prévention plutôt que sur la maladie, la révolution active contribue à réduire la pression sur le système de santé et à freiner la progression des maladies chroniques.

À travers différents kiosques sur le parcours, les golfeurs découvriront que quelques gestes actifs, intégrés au quotidien, peuvent transformer la santé individuelle et collective.

Inscriptions

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour les golfeurs et les entreprises souhaitant participer ou s’associer à l’événement. Les places sont limitées.

Lieu: Club de golf de Beauceville

Formule: Continuous Mulligan

Heure de départ (Shotgun): 12 h 45

Heure du cocktail: 18 h 30

Heure du souper: 19 h

Pour connaître les modalités d’inscription, les coûts ou les opportunités de partenariat, visitez le www.coeur.ca ou communiquez avec l'organisme au 418 227-1843, poste 207, ou par courriel à fondation@coeur.ca.