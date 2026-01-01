La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 30 mai



Retour en images sur l'événement Je cours pour le rotary

La 3e édition de l’événement Je cours pour le Rotary se tenait ce samedi matin à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges où plus de 200 participants étaient attendus.



Café du Mille-Lieux: une première année marquée par la fierté et la reconnaissance

Un événement spécial se tenait ce vendredi au Café du Mille-Lieux, à Saint-Georges, alors que l’endroit célébrait son premier anniversaire.

Dimanche 31 mai



Festival Choc des générations: des jeunes heureux aux courses de boîtes à savon

Comme le veut la tradition, les jeunes se sont amusés lors des courses de boîtes à savon qui se sont déroulées samedi après-midi à La Guadeloupe.



Environ 120 personnes ont participé à la Marche pour l'Alzheimer à Saint-Georges

Environ 120 personnes se sont réunies ce dimanche matin à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges à l’occasion de la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine.



Les jeunes de Saint-Benoit-Labre profitent désormais de leur nouveau skatepark

Suite à une demande des jeunes de sa communauté, la Municipalité de Saint-Benoît-Labre a finalement inauguré officiellement son nouveau skatepark ce samedi 30 mai, en après-midi.

Lundi 1er juin



L'École secondaire Veilleux se distingue encore sur la scène musicale

Des élèves de la Concentration musique de l'École secondaire Veilleux, de Saint-Joseph-de-Beauce, se sont à nouveau distingués sur la scène musicale régionale.



Viande Solidaire: producteurs et Moisson Beauce s’unissent pour l'aide alimentaire

Moisson Beauce et la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches ont officiellement lancé, ce lundi 1er juin à Saint-Georges, le programme Viande Solidaire, une initiative visant à transformer des animaux d’élevage donnés par des producteurs agricoles en viande de qualité pour les familles et les personnes dans le besoin.



La parade de la coupe a eu lieu

Au Québec, lorsque l’on parle de la parade de la Coupe, on fait toujours référence au Canadien et à ses 24 victoires de la Coupe Stanley.

Mardi 2 juin



C'est le 20e Festival sportif de Sainte-Marie du 11 au 14 juin

Le 20e Festival sportif de Sainte-Marie battra son plein du 11 au 14 juin, sur les sites de la polyvalente Benoît-Vachon et du Centre Caztel.



L’étudiante Arianne Boily se distingue au concours «Mon entreprise»

L’étudiante du Cégep Beauce-Appalaches, Arianne Boily, s’est illustrée lors du concours Mon entreprise, organisé par le Centre d’Entrepreneuriat ESG UQAM, en remportant la troisième place dans la catégorie collégiale ainsi qu’une bourse de 1 000 $ pour son projet Les conseils de grande sœur.



La maison Havre l’Éclaircie bonifie ses services grâce à un soutien majeur de Desjardins

La maison Havre l’Éclaircie vient de compléter l’aménagement de nouveaux espaces afin de bonifier les services offerts aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants.



Beauceville veut adopter un règlement pour l'entretien des immeubles

La Ville de Beauceville entreprend de se doter d'un règlement ayant pour objectif «d'empêcher le dépérissement de certains bâtiments, à les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure.»



Deux médailles d'or aux Championnats nationaux de volleyball

Les deux équipes féminines du Club volleyball Condors de Beauce, inscrites aux Championnats nationaux 2026 qui ont pris fin la fin de semaine dernière, ont remporté l'or dans leurs catégories respectives.

Mercredi 3 juin



En tête-à-tête avec Emmanuel Gouin

Nouvellement installé à Saint-Georges, Emmanuel Gouin a de nombreuses casquettes. Il est notamment médecin d'expédition de plongée, physiologiste des environnements hyperbares, plongeurs professionnel scientifique et d'aquarium.



Destination Beauce: déficit de 14 300 $ pour l'année financière 2025

L'organisme à but non lucratif Destination Beauce, qui a pour mandat d’assurer la promotion et l’accueil touristique de la région, a terminé son année financière 2025 avec un déficit d'opération de 14 311 $.



Saint-Georges: la course de bateaux-dragons annulée

Le Comité des fêtes de Saint-Georges a décidé d'annuler la course de bateaux-dragons prévue le samedi 11 juillet prochain.



La «Route Bleue» est ouverte à la navigation sur la rivière Chaudière

La rivière Chaudière reprend «ses titres de noblesse» comme cours d'eau de navigation, avec l'ouverture de la toute nouvelle Route Bleue.



Samuel Poulin lance l'appel d'offres pour la réfection de la route 108 à La Guadeloupe

Le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé le lancement de l’appel d’offres pour la réfection de la route 108 ainsi qu’une somme de 1 648 626 $ pour des travaux d’infrastructure d’eau à La Guadeloupe.



Deux représentants du CSSBE brillent aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies

Deux Beaucerons ont participé aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies au Enercare Centre de Toronto, qui se tenaient les 28 et 29 mai derniers.



Le «patriotisme» entrepreneurial a ses limites, estime le député Jason Groleau

À l'issue d'une rencontre de consultation avec des représentants du milieu des affaires de sa circonscription, concernant l’examen à venir de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, estime que le «patriotisme» entrepreneurial qui se manifeste présentement ne pourra pas durer dans le contexte actuel des relations avec nos voisins du Sud.

Jeudi 4 mai



Nouveau partenaire et nouvel entraîneur-chef pour le club Junior B Beauce-Sud

Le Groupe Bégin Beauce-Sud, tel est le nouveau nom que portera le club de hockey Junior B (AA), lorsqu'il entamera sa saison en septembre prochain, au sein de la Ligue Chaudière-Appalaches.



La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé d'interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.



L'auteur-compositeur-interprète Hugo Bolduc propose son «HALO»

HALO, tel est le titre du deuxième EP que vient de lancer l'auteur-compositeur-interprète, originaire de Beauceville, Hugo Bolduc.



Balado Signature: la gestion de l'immigration au Canada

Jason Groleau est député fédéral de Beauce, depuis maintenant un peu plus d'un an. Dans ce deuxième épisode du Balado Signature, l'homme politique discute de la gestion de l'immigration par le gouvernement fédéral actuel.

Vendredi 5 mai



Saint-Victor termine 2025 avec un surplus de 352 441 $

La Municipalité de Saint-Victor a terminé l’année 2025 avec un surplus de 352 441 $, selon les états financiers déposés récemment. La municipalité a encaissé 7,17 M$ au cours de l’année, alors que ses sorties de fonds ont atteint 6,82 M$.



Renouvellement du contrat de l'entraîneur-chef Pier-Luc Giguère

L’organisation des Chevaliers de Lévis vient d’annoncer le renouvellement du contrat de Pier-Luc Giguère, à titre d’entraîneur-chef, ainsi que celui de Simon Larouche, comme entraîneur-adjoint pour les deux prochaines saisons (2026-2027 et 2027-2028).



Inondations: une aide de 300 000 $ pour Saint-Joseph-de-Beauce

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce recevra une subvention de 300 000 $ du gouvernement du Québec afin d’améliorer sa gestion des risques d’inondation liés à la rivière Chaudière.



Des élèves de la Haute-Beauce atteignent le Sommet de l'espoir

Quelque 264 élèves de la Haute-Beauce ont participé, le 29 mai dernier, au Sommet de l’espoir, une ascension du mont Morne, à Saint-Sébastien, le tout dans le but de récolter des fonds au profit de la Société canadienne du cancer.