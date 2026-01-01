Un balado en direct sur la «bienveillance radicale»

Dans le cadre de sa série C'est dans ta tête, l'organisme Santé mentale Québec–Chaudière-Appalaches tiendra un enregistrement de balado en direct, ouvert au public, qui aura lieu le 6 mai prochain à Saint-Georges.

Lors de cette activité gratuite, le groupe recevra Guillaume Ouellet, chercheur au CREMIS (Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté) et professeur associé à l'École de travail social de l'UQAM.

Sous le thème Radicalement humains: résister par la douceur, il livrera un échange accessible et ancré dans la réalité du terrain autour de la bienveillance radicale.

L’événement vise à offrir aux citoyennes et citoyens un moment pour réfléchir, échanger et prendre du recul sur les réalités humaines vécues dans différents milieux. Cet enregistrement est particulièrement intéressant pour toute personne travaillant auprès des humains.

Il reste encore une vingtaine de places qui sont disponibles pour l'événement qui se déroulera au Café du Mille-Lieux. Même si l'activité est gratuite, l'inscription est requise en cliquant ici.

L'ouverture des portes s'effectuera à 18 h 30 et l’enregistrement débutera à 19 h.