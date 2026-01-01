Un travailleur de rue à la rencontre des plus vulnérables dans Les Etchemins

La MRC des Etchemins et L’Essentiel des Etchemins ont annoncé la mise en place d’un projet de travailleur de rue visant à briser l’isolement, répondre aux besoins essentiels et favoriser l’inclusion sociale.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où les réalités rurales complexifient l’accès aux services pour une partie de la population.

Le projet « Travailleur de rue dans Les Etchemins – L’Essentiel à ta porte » est réalisé grâce à une aide financière de 201 301 $ provenant du Fonds québécois d’initiatives sociales du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité en Chaudière-Appalaches. Il représente un investissement total de 245 976 $ sur trois ans, soit de 2026 à 2028.

« Dans une région où les distances et l’isolement peuvent compliquer l’accès aux services, ce projet de travailleur de rue représente une réponse humaine, concrète et adaptée aux réalités du milieu. En allant directement à la rencontre des personnes les plus vulnérables, nous renforçons le filet social et nous nous assurons que chaque citoyenne et chaque citoyen peuvent être accompagnés avec dignité et bienveillance », a souligné Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour la Chaudière-Appalaches.

Cette démarche permettra de mieux comprendre les besoins du milieu et d’adapter les services afin d’offrir un soutien durable à la population des Etchemins. Concrètement, le travailleur de rue se déplacera sur l’ensemble du territoire afin de créer des liens avec les citoyens en situation d’isolement, leur offrir du soutien et les accompagner vers les ressources appropriées. Cette approche de proximité permettra de rejoindre des personnes qui, autrement, ne fréquentent pas les services existants.

« Nous avons la responsabilité collective de nous assurer que personne ne soit laissé de côté. Ce projet de travailleur de rue s’inscrit directement dans cette volonté d’agir pour une communauté plus inclusive et solidaire », a conclu Christian Chabot, préfet de la MRC des Etchemins.