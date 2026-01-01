Kira embellit la vie des habitants de la Maison des aînés à Saint-Martin

Kira, une nouvelle résidente de la Maison des aînés (MDA) de Saint-Martin, embellit le quotidien de ses voisins depuis maintenant un mois.

Kira est une chatte de 12 ans venue vivre ses dernières années auprès des aînés afin de leur apporter de la douceur et du réconfort. Elle a intégré l’établissement grâce à la volonté de Marie-Ève Garneau, technicienne en loisirs à la MDA, d’intégrer la zoothérapie.

En lien avec la mission de l’endroit visant à ce que tout le monde se sente comme à la maison, le projet a été accepté avec enthousiasme par la direction. « On a toujours dit que ça faisait comme à la maison, puis ça ramène de la vie. On a commencé avec une tourterelle, puis il y a eu une deuxième tourterelle », a expliqué Valérie Poulin, gestionnaire et responsable de la Maison des aînés de Saint-Martin.

Une fois les résidents et le personnel habitués à prendre soin des deux oiseaux, l’équipe s’est tournée vers les chats. Après des recherches pour avoir le chat parfait, c’est finalement Kira qui a été choisie. Trouvée grâce au bouche-à-oreille, elle s’est rapidement démarquée lors de sa journée d’essai. « Elle a réussi son stage à plus que 100 % », a mentionné Marie-Ève Garneau. Douce et affectueuse, l’animal s’est naturellement adapté à son nouvel environnement.

Des ajustements ont dû être réalisés pour convenir aux normes du CISSS de Chaudière-Appalaches, ainsi qu’un examen médical. Depuis maintenant un mois, elle vit une belle vie dans la maisonnée des Pivoines.

Précisons que le rythme de Kira est respecté et qu'elle reste toujours libre de retourner dans sa cabane se reposer. Les résidents n'ont pas accès à sa litière et nourriture qui se trouvent à l'intérieur.

La chatterie de Nicole

Le projet a également une portée sentimentale importante. Cindy Roy, une proche aidante, y voit un hommage à sa mère décédée récemment et qui affectionnait particulièrement les animaux. « C’est au nom de ma mère, c’est comme si elle contribuait à ce projet-là », a-t-elle confié. « La chatterie chez Nicole », nommée en son honneur, a été aménagée avec soin grâce à l’implication du personnel et de donateurs. Même le numéro de porte correspond au numéro de domicile de feu Nicole.

Aujourd’hui, le père de Cindy est toujours à la Maison des aînés et lui aussi apprécie la présence de Kira. Il a passé 45 minutes avec Kira lors de son premier jour. « Il s’est assis avec elle, il l’a flattait. On voyait qu’il aimait beaucoup ça », a raconté Cindy. « Je me disais que c’était un peu comme si ma mère était là. »

Une différence dans le quotidien de tous

Depuis son arrivée, Kira a déjà marqué plusieurs résidents. Certains passent de longs moments à ses côtés, tandis que d’autres, habituellement plus isolés, sortent davantage de leur chambre pour la retrouver. « Les animaux font de la magie », a résumé la direction, évoquant aussi des effets apaisants chez des personnes anxieuses ou en perte d’autonomie. « On évite beaucoup d’interventions et de médiations avec Kira! »

L’impact se fait sentir au-delà des résidents puisque les employés et familles bénéficient également de cette présence, qui stimule les échanges et ravive des souvenirs. « Elle fait du bien à tout le monde », a conclu Marie-Ève.