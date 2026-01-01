La Beauce parmi les leaders du Relais pour la vie au Canada

Célébrant son vingtième anniversaire ce samedi à Sainte-Georges, le Relais pour la vie - Beauce a permis d’amasser cette année la somme de 405 983$.

Il s’agit d’une nouvelle somme record pour cet événement qui se trouve être le troisième Relais pour la vie du Canada qui rapporte le plus d’argent à la Société canadienne du cancer.

« J’avais le goût de vous dire qu’en Beauce vous êtes les 3e au Canada! Vous êtes aussi le quatrième lieu au Canada qui amasse le plus de sous par tête. On parle de 440 dollars par personne, ce qui est quand même impressionnant. Vous êtes également deuxième concernant le nombre de dons reçus à l’événement. Vous êtes à plus de 6 000 dons ce qui veut dire qu'il y a une mobilisation incroyable », a souligné Julie Labbé, spécialiste Collecte de fonds à la Société canadienne du cancer, au lancement du Relais.

Pour les co-directrices du Relais pour la vie - Beauce, Sonya Kelnaric et Caroline Bolduc, le plus important reste dans l’implication de chacun. « Pour moi, que vous ayez collecter 2$ ou 20 000$, c'est équivalent dans mon cœur parce que l'important c'est l'implication individuelle de chaque personne », a précisé Caroline Bolduc.

Au total, la Beauce a amassé plus de 4 millions de dollars pour la Société canadienne du cancer depuis 20 ans.

Présidence d’honneur

Annie Roy, atteinte d’un cancer de l’estomac, a été la fière présidente de cette édition 2026. Elle se bat contre la maladie depuis le 15 novembre 2023.

« Finalement c’est un traitement palliatif à vie… “Allez vivre madame Roy!” Ben c'est ça que je fais! Je vis, je m'amuse, j'ai du plaisir, je profite de chaque moment comme là, j'en profite, vous pouvez pas savoir comment c'est beau. Je profite de chaque moment, puis elle n'est pas finie la vie. Savez-vous quoi ? Elle est belle en tabarouette. Elle est juste différente, mais elle peut être aussi belle si on décide de mettre le soleil en avant du nuage », a-t-elle lancé à tous les participants présents.

C’est elle qui a procédé à la coupe du ruban pour lancer la marche.

Remise de prix

Le prix Fée orange, destiné au participant jeunesse ayant amassé le plus de fonds a été exceptionnellement remis à plusieurs écoles qui, ensemble, ont collecté près de 60 000$ pour la cause.

« Cette année, on a eu l'opportunité d'avoir la collaboration de plusieurs écoles de la Commission scolaire pour créer un effet d'amour et d'espoir au-delà de la communauté qui connaît le relais. Donc au lieu de remettre le trophée à une personne individuelle, on a décidé de remettre le trophée pour le meilleur collecteur de fond enfant à l'ensemble des équipes des relais école qui vont pouvoir se le partager et l'avoir dans leur classe chacun leur tour », a mentionné Caroline Bolduc.

Le prix André Longchamps, remis à la meilleure équipe famille-amis, a été remporté par Les invincibles, présents depuis 19 ans au Relais pour la vie - Beauce. Ils ont collecté cette année 42,162.06 $.

Notons que depuis sa création il y a 27 ans, le Relais pour la vie a permis d'amasser 619 millions de dollars pour financer la recherche et les essais cliniques ici au Québec et au Canada et offrir un soutien essentiel aux personnes atteintes de cancer.