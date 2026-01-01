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Saint-Jules

Un événement solidaire visant la production de 20 000 sacs de soupe prête-à-cuisiner

durée 16h15
24 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

L’Académie Culinaire de Saint-Jules, une initiative portée par le Club Parentaide Beauce-Centre, accueillera les 22 et 23 mai prochain La Grande Marmite En tournée.

Cette grande mobilisation culinaire visant à soutenir la lutte contre l’insécurité alimentaire dans la région rassemblera des équipes et des partenaires autour d’un objectif commun: la production de 20 000 sacs de soupe prête-à-cuisiner, destinés aux écoles de la Commission scolaire Beauce-Etchemin ainsi qu’aux comptoirs d’aide alimentaire via Moisson Beauce. Une initiative concrète pour soutenir les familles et les enfants de la région face à l’insécurité alimentaire.

Les participants sont invités à former des équipes de 5 à 6 personnes afin de prendre part à ce grand défi collectif. Le coût d’inscription est 1 000 $ par équipe. 

La prise d'informations et les inscriptions se font au courriel suivant: academieculinaire@clubparentaide.com

Une expérience gourmande et festive

En plus de la production alimentaire, l’événement offrira une programmation riche et accessible à tous avec des Chefs invités préparant des bouchées offertes gratuitement, la présence de personnalités publiques et de chansonniers, la mise en valeur de producteurs locaux ainsi que la visite l’Académie Culinaire Activités culinaires et des expériences immersives. 

Le chef Stéphane Modat est le premier chef invité confirmé. Ancien chef du prestigieux Château Frontenac et aujourd’hui propriétaire du restaurant Le Clan, il est reconnu pour son talent, son engagement envers les produits locaux et sa cuisine inspirée du territoire québécois.

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