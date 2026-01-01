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Le jeudi 18 juin

Une soirée d'information sur l'avenir de l'église de Saint-Simon-les-Mines

durée 15h00
8 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L’avenir de l’église de Saint-Simon-les-Mines sera discutée lors d'une soirée d'information prévue le jeudi 18 juin.

C'est la Fabrique de la paroisse Saint-Georges-de-Sartigan qui vient d'en faire l'annonce, par voie de communiqué de presse.

«La situation d’avenir des églises demeure une préoccupation constante de la part des administrateurs des communautés chrétiennes. C’est pourquoi avant d’investir davantage pour entreprendre de coûteuses réparations, la communauté locale doit s’exprimer sur la vision de son avenir. Cela signifie conserver ou non leur lieu de culte», ont écrit la présidente d'assemblée, Rachel Aubé, et le curé Alain Pouliot, dans la lettre d'invitation aux paroissiens.

La démarche s'inscrit dans la suite logique des six consultations menées en début d'année  dans les 27 communautés, qui forment l’Unité missionnaire Beauce-Sud.

Les membres de la communauté chrétienne de Saint-Simon, et les citoyens de la municipalité sont invités à se présenter à l'église même, à compter de 19 h.

Signalons que ce lieu de culte a été construit au milieu des années 1940.

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