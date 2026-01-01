Le Calacs de Chaudière-Appalaches présente Le défi de trop

Voir la galerie de photos

Le Centre d'Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel (CALACS) Chaudière-Appalaches a procédé hier au lancement officiel de son tout nouveau livre jeunesse Le défi de trop.

Plusieurs familles étaient réunies au Café du Mille-Lieux ce dimanche matin pour rencontrer les auteurs de ce projet et assister à la lecture du livre.

Destiné aux enfants de 9 à 12 ans, cet ouvrage a été écrit en collaboration avec Émilie Rivard et illustré par Manuella Côté. Né d’un besoin concret pour les jeunes, cet outil a nécessité un an et demi de travail.

« On utilise beaucoup d'outils avec notre clientèle enfants pour faire la prévention des violences sexuelles et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'outils pour la clientèle 8-12 ans. Alors on a voulu créer quelque chose d’accessible et dans l'air du temps, mais sans nécessairement juste parler des violences sexuelles », a expliqué Joany Gauvin-Lavoie, directrice générale, psychoéducatrice et responsable de la protection des renseignements personnels.

À travers une histoire de défi à relever, le livre aborde différents thèmes dont les limites personnelles, la pression du groupe à l’école et entre les jeunes, ainsi que les secrets, bon ou mauvais.

« On va pas aller directement dans la problématique, on va vraiment aborder des thèmes qui sont plus au-dessus pour favoriser plus une promotion puis une prévention en lien avec la problématique. »

Au début de l’ouvrage, il y a une section pour les adultes. « Ça explique un peu le concept du livre, l'histoire en général, puis comment aider un enfant si jamais il y a un dévoilement suite à la lecture », a précisé Julie Houde, responsable de la garde psychosociale et des communications.

Puis à la fin, une petite section Conseil s’adresse aux enfants pour les aider à savoir vers qui se tourner s’ils se sentent dans une situation similaire et comment agir.

En plus d’être un outil de sensibilisation, ce livre contribue au financement de la mission du Calacs. Il est actuellement disponible au siège social de l’organisme à Saint-Georges et sera prochainement sur le site internet du Calacs de Chaudière-Appalaches.