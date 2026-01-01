Marco Bélanger est nommé PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches

Marco Bélanger devient le nouveau président-directeur général (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, succédant ainsi à Patrick Simard, qui prend sa retraite.

La nomination a été entérinée par le conseil d’administration de Santé Québec, ce 23 avril. Ainsi. Marco Bélanger entrera en fonction le 19 mai prochain.

M. Bélanger possède plus de 20 ans d’expérience en gestion au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Il assumait, depuis juillet 2022, le poste de PDG adjoint du CISSS de Chaudière-Appalaches. Œuvrant dans cette organisation depuis plusieurs années, il a aussi occupé les fonctions de directeur adjoint à la Direction des services professionnels – Programme chirurgie (2016-2020) et de directeur général adjoint – Programmes de santé physique générale et spécialisée (2020-2022). Avant la création du CISSS de Chaudière-Appalaches, en 2015, il a exercé des fonctions de gestion au CSSS Alphonse-Desjardins et au CSSS du Grand-Littoral, notamment en centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), après avoir amorcé sa carrière comme ergothérapeute.

Dans le cadre de ses fonctions, il porte plusieurs mandats stratégiques, dont celui de promoteur et président du comité directeur du projet majeur de modernisation de l’Hôtel Dieu de Lévis, un projet évalué à 497 millions $. Il détient une maîtrise en gestion et développement des organisations, un baccalauréat en ergothérapie et une ceinture verte en Lean management.