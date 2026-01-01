Le ministre Samuel Poulin au déjeuner-conférence de l’AQDA

C'est le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui sera l'invité du prochain déjeuner-conférence de l’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA), prévu le lundi 11 mai.

À cette occasion, l'élu aura l'occasion d'expliquer son travail de député, et aussi de faire part de ses tâches à titre de ministre.

L'audience voudra aussi savoir «qu’est-ce que le nouveau gouvernement de la CAQ a l’intention de faire pour les personnes aînées dans les mois à venir?» a signalé Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches.

La rencontre est programmée au lundi 11 mai, au restaurant Le Baril-Grill, à Saint-Georges. Le déjeuner sera servi dès 8 h et la conférence se déroulera de 9 h à 10 h 30. Les personnes intéressées à assister (le déjeuner étant à leur frais), doivent confirmer leur présence auprès de l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches (418 222-0000).