Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Le lundi 11 mai

Le ministre Samuel Poulin au déjeuner-conférence de l’AQDA

durée 12h00
26 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

C'est le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui sera l'invité du prochain déjeuner-conférence de l’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA), prévu le lundi 11 mai.

À cette occasion, l'élu aura l'occasion d'expliquer son travail de député, et aussi de faire part de ses tâches à titre de ministre.

L'audience voudra aussi savoir «qu’est-ce que le nouveau gouvernement de la CAQ a l’intention de faire pour les personnes aînées dans les mois à venir?» a signalé Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches.

La rencontre est programmée au lundi 11 mai, au restaurant Le Baril-Grill, à Saint-Georges. Le déjeuner sera servi dès 8 h et la conférence se déroulera de 9 h à 10 h 30. Les personnes intéressées à assister (le déjeuner étant à leur frais), doivent confirmer leur présence auprès de l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches (418 222-0000).

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La revue de la semaine

Publié hier à 16h15

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 18 avril Saint-Georges: des travaux de construction de 38,9 M$ en mars La Ville de Saint-Georges a donné son autorisation à 132 permis de construction et de rénovations au cours du mois de mars pour ...

LIRE LA SUITE
Un événement solidaire visant la production de 20 000 sacs de soupe prête-à-cuisiner

Publié le 24 avril 2026

Un événement solidaire visant la production de 20 000 sacs de soupe prête-à-cuisiner

L’Académie Culinaire de Saint-Jules, une initiative portée par le Club Parentaide Beauce-Centre, accueillera les 22 et 23 mai prochain La Grande Marmite En tournée. Cette grande mobilisation culinaire visant à soutenir la lutte contre l’insécurité alimentaire dans la région rassemblera des équipes et des partenaires autour d’un objectif commun: ...

LIRE LA SUITE
Marco Bélanger est nommé PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches

Publié le 24 avril 2026

Marco Bélanger est nommé PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches

Marco Bélanger devient le nouveau président-directeur général (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, succédant ainsi à Patrick Simard, qui prend sa retraite. La nomination a été entérinée par le conseil d’administration de Santé Québec, ce 23 avril. Ainsi. Marco Bélanger entrera en fonction le 19 ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge