De nouveaux locaux inaugurés aux urgences de l'Hôpital de Saint-Georges

Dès la semaine prochaine, les patients de l’urgence de l’Hôpital de Saint-Georges pourront bénéficier des nouveaux locaux inaugurés ce jour par le gouvernement du Québec.

La nouvelle section marque la fin de la première phase du projet d'agrandissement et de modernisation de cette infrastructure sanitaire. Cela vient concrétiser l'engagement du gouvernement à offrir à la population un environnement de soins moderne, sécuritaire et adapté aux besoins actuels et futurs.

« L’urgence de l’hôpital de Saint-Georges joue un rôle essentiel dans notre région avec plus de 45 000 consultations chaque année. Pendant longtemps, les équipes ont dû composer avec des espaces très restreints et des conditions très exigeantes. Grâce aux travaux réalisés, nous franchissons une étape importente pour le bien-être de nos employés et de nos équipes médicales. L'ajout de nouvelles filières et le réaménagement des espaces permettent d'améliorer la fluidité des soins et d'offrir un environnement fonctionnel pour le personnel et surtout d'accueillir les patients dans de meilleures conditions », a précisé Patrick Simard, président et directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Ce projet représentant un investissement total de 4,2 millions de dollars, financé à hauteur de 3,5 millions $ par le gouvernement du Québec, avec une contribution de 500 000 $ du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches et de 250 000 $ de la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

« Je me souviens très bien que nous avions la volonté de démarrer le projet et de le phaser pour pouvoir permettre sa réalisation et c’est ce qu’on a fait avec cet agrandissement qui va permettre de mieux accueillir les patients et de pouvoir offrir au personnel un espace supplémentaire », a souligné Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, qui était présent au nom de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger.

Rappelons que les travaux ont permis la construction de nouveaux espaces à la place de l'ancien garage d'ambulances afin d'améliorer la fluidité hospitalière et de rehausser la qualité des milieux de soins. Ils ont permis l'ajout d'une superficie de 250 mètres carrés où l’on retrouve 10 civières de débordement, qui s'ajoutent aux 21 civières déjà en place, ainsi que deux salles de bain additionnelles.

Ces travaux permettent aussi d'atténuer les inconvénients du chantier à venir dans une phase ultérieure et d'assurer la continuité des services d'urgence en offrant un environnement fonctionnel et sécuritaire aux patientes et patients ainsi qu'aux professionnels et professionnelles de la santé. « Il y a la notion de l’agrandissement de l’urgence, mais aussi de l’urgence actuelle pour laquelle nous avons l’intention de réaliser une étude d’avant projet pour la mise à jour de l'ensemble de l’urgence. La Phase 2 demeure donc dans nos priorités », a ajouté Samuel Poulin.

L’étude d’avant-projet devrait débuter cet été.