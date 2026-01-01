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En Nouvelle-Beauce

Une quarantaine de bénévoles mobilisés pour la Grande Corvée Beauceronne

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28 avril 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Beauce-Nord a tenu, ce samedi 25 avril, sa Grande Corvée Beauceronne, une activité de bénévolat ayant permis d’offrir de l’aide à plusieurs citoyens de la région grâce à la mobilisation d’une quarantaine de bénévoles.

L’initiative, réalisée avec le soutien du Réseau des Éclaireurs et du CISSS de Chaudière-Appalaches, s’est déroulée dans plusieurs municipalités de la Nouvelle-Beauce, notamment à Sainte-Marie, Saint-Bernard, Saint-Elzéar, Sainte-Marguerite et Scott.

Selon les organisateurs, les bénévoles ont répondu à 17 demandes d’aide formulées par des résidents. Les travaux réalisés concernaient principalement des tâches extérieures liées à l’entretien printanier des terrains.

Au-delà de l’aide matérielle, l’activité visait également à favoriser les échanges humains et à réduire l’isolement de certaines personnes de la communauté.

Le CJE Beauce-Nord a profité de l’occasion pour remercier les bénévoles ayant participé à cette journée de solidarité, soulignant l’importance de leur implication dans le soutien aux citoyens de la région.

L’événement s’est terminé par un dîner de reconnaissance organisé au Verger à Ti-Paul, à Saint-Elzéar.

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