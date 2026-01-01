La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 25 avril



Usine d'Agropur à Beauceville: Québec octroie 102 M$ au projet de modernisation

Le gouvernement du Québec injectera 102 M$ dans le projet de modernisation de l'usine de Beauceville de la coopérative laitière Agropur.



Jonathan Poulin lance officiellement sa campagne dans Beauce-Sud

Environ 150 partisans ont assisté, cet après-midi, au lancement officiel de la campagne du candidat de la circonscription de Beauce-Sud pour le Parti conservateur du Québec, Jonathan Poulin.



La troupe du «Théâtre sous la chapelle» célèbre ses 15 ans

L'enseignant Philippe Gobeil dirige la troupe du Théâtre sous la chapelle qu'il a fondé voilà 15 ans, dès son arrivée à l’École Jésus-Marie de Beauceville.

Dimanche 26 avril



«Chez Ti-Beignes» remporte un franc succès

Prés de 400 personnes ont assisté aux deux représentations de la pièce Chez Ti-Beignes, qui était à l'affiche de la salle paroissiale du secteur Ouest de Saint-Georges cette fin de semaine.



Campagne du Biscuit Sourire: 100% des recettes à la Fondation de la polyvalente des Abénaquis

Toutes les recettes de la Campagne du Biscuit Sourire, qui se déroulera cette semaine au resto Tim Hortons de Saint-Prosper, seront entièrement versées à la Fondation de la Polyvalente des Abénaquis.



De beaux défis à l'ONF pour Cynthia Miller

De beaux défis attendent la Beauceronne Cynthia Miller, qui vient vient d'être nommée directrice générale, personnes et culture, à l'Office national du film du Canada (ONF).

Lundi 27 avril



Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges: encore une totale réussite

Le plus gros tournoi de hockey féminin au Québec aura été encore une fois une totale réussite, alors que le THF Saint-Georges a couronné ses championnes, hier, à l'issue de trois jours de compétition.



Les Chevaliers de Lévis remportent la Coupe Telus

Les Chevaliers de Lévis ont remporté la médaille d’or à la Coupe TELUS grâce à un gain de 8 à 1 contre les Macs d’Halifax (Atlantique) au Peterborough Memorial Centre dimanche.



Trois jours de musique et d’activités au Solstice Festival

Le Solstice Festival sera de retour du 12 au 14 juin à Saint-Georges, à l’espace Carpe Diem, avec une programmation renouvelée répartie sur trois journées thématiques, combinant spectacles musicaux, activités familiales et animations culturelles.



La Ville de Beauceville rend hommage à près de 160 bénévoles

La Ville de Beauceville a souligné, ce dimanche 26 avril, l’engagement de près de 160 bénévoles lors de son traditionnel brunch annuel tenu au Club de golf de Beauceville, dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole.



De nouveaux locaux inaugurés aux urgences de l'Hôpital de Saint-Georges

Dès la semaine prochaine, les patients de l’urgence de l’Hôpital de Saint-Georges pourront bénéficier des nouveaux locaux inaugurés ce jour par le gouvernement du Québec.



Deux invités spéciaux au 24DH Saint-Georges Ford

La 11e édition du 24DH Saint-Georges Ford se tiendra les 2 et 3 mai au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper.

Mardi 28 avril



Le fluor de retour au menu du conseil de ville de Saint-Georges

Martin Doyon, porte-parole du groupe Saint-Georges sans fluor, était de retour au micro, lors du conseil de ville de ce lundi 27 avril, afin de demander aux élus d'accélérer leur réflexion autour de la fluoration de l'eau.



La Course colorée de retour pour une 9e édition à Saint-Georges

Les écoles École primaire les Sittelles et École Dionne organiseront, le samedi 23 mai prochain, la 9e édition de la Course colorée au parc des Sept-Chutes, à Saint-Georges.



L'identité des deux personnes décédées dans un accident à Lac-Etchemin révélée

Les deux personnes décédées dans l'accident de la route survenu ce lundi à Lac-Etchemin sont André Cloutier, 57 ans, et Line Fortin, 57 ans, de Saint-Luc-de-Bellechasse.



Les Traîtres: le prêtre François a été démasqué et éliminé

Le prêtre de Beauceville, François Proulx, a été démasqué et éliminé dans le quatrième épisode de l’émission Les Traîtres.



Samuel Poulin fait le point sur ses grands dossiers en Beauce

De passage dans les locaux d’EnBeauce.com ce lundi 27 avril, le député de Beauce-Sud Samuel Poulin a dressé un bilan de ses derniers mois au sein du gouvernement du Québec, tout en revenant sur sa récente nomination comme ministre des Affaires municipales.

Mercredi 29 avril



En tête-à-tête avec Fabienne Perreault

À seulement 28 ans, Fabienne Perreault occupe déjà le poste de directrice générale du Domaine Taschereau – Parc Nature, à Sainte-Marie.



Un poulailler ravagé par les flammes

Un poulailler a été ravagé par les flammes, hier soir, sur la route Langevin à Sainte-Hénédine.



Christine Fréchette en Beauce pour annoncer un allègement d'impôt pour les PME

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, était de passage ce mercredi 19 avril chez ROX, à Beauceville, afin d’annoncer une baisse du taux d’imposition des petites et moyennes entreprises.



Travailleurs étrangers temporaires: des entreprises planifient de déménager aux États-Unis

Parce qu'elle prévoit des pertes de contrats de 70 M $ au cours des prochains mois avec le départ de ses employés engagés en vertu du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), l'entreprise Beauce Atlas prépare des plans pour déménager ses pénates aux États-Unis.



Consultation publique sur le site institutionnel de l'église de Sainte-Hénédine

C'est ce soir que se tiendra une assemblée de consultation publique sur la décitation et la modification du plan d'urbanisme, en lien avec le site institutionnel de l'église de Sainte-Hénédine.

Jeudi 30 avril



Joshua Roy marque et le Rocket prend les devants en séries

Le Rocket de Laval, où évolue le Beauceron Joshua Roy, a amorcé son parcours éliminatoire de belle façon ce mercredi soir en signant une victoire de 3-1 face aux Marlies de Toronto.



Mort accidentelle d'un résident de Saint-Joseph-de-Beauce

Une homme dans la soixantaine a été retrouvé mort, hier, sur le site d'un immeuble à logements de l'avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce.



Dévoilement des lauréats du 28e Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches

Ce mercredi soir, le 28e Gala du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches a fait rayonner des élèves, accompagnés par leurs intervenants scolaires, des étudiants et des entrepreneurs inspirants qui sont passés à l’action.



Le Défi Mont-Dons revient pour une troisième année

Devenu un rendez-vous incontournable pour la communauté des Etchemins, le Défi Mont-Dons est de retour pour une troisième présentation au Mont-Orignal de Lac-Etchemin.

Vendredi 1er mai



Place au 39e Festival Clermont-Pépin

Près de 130 jeunes sont officiellement inscrits au 39e Festival Clermont-Pépin, qui se déroule samedi et dimanche au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.



Pierre Pomerleau appelle la Beauce à voir grand

Le Conseil économique de Beauce a réuni 485 personnes, ce jeudi 30 avril, au Centre de congrès Le Georgesville de Saint-Georges, pour la 31e édition de son Souper d’affaires de prestige.



L'usine Bestar ferme ses portes à Lac-Mégantic

Le fabricant de meubles Bestar, situé à Lac-Mégantic, a annoncé ce jeudi 30 avril la fermeture immédiate de ses activités de fabrication, entraînant la perte de 175 emplois syndiqués et cadres.