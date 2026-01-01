Liane Loignon reconduite à la présidence de l'Afeas de Saint-Georges

Liane Loignon a été reconduite à la présidence de l’Association féministe d’éducation et d’action sociale (Afeas) de Saint-Georges.

La vingtaine de membres de l'organisation, présentes à l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 14 mai, l'ont réélue à ce poste. Elle sera appuyée au conseil d'administration par Marie-Claude Lisée et Francine Poulin.

Comme c'est le but d'un tel rassemblement, les responsables ont dressé le bilan de l'année. Ainsi, trois comités ont fait rapport des actions accomplies au cours des douze derniers mois:

• Comité écriture: les participantes écrivent sur un thème proposé. C’est une occasion de réflexion et de partage dans une ambiance permettant l’accueil de points de vue et d’expériences diversifiés.

• Comité historique: il a retracé l’historique de l’Afeas locale en vue de sa participation à l’exposition itinérante du Conseil du Statut de la Femme « 50 ans d’engagement pour l’égalité entre les femmes et les hommes » au Centre culturel Marie-Fitzbach. L’exposition sur l’Afeas-Saint-Georges, qui fête ses 45 ans cette année, s’est terminée le 3 mai dernier.

• Comité environnement; il a présenté le résultat de ses travaux annuels en déposant une brochure, « Réflexions et références » regroupées sous le thème du Jour de la terre 2026: Au cœur de l’action — Un geste à la fois.

En 2026, un des enjeux importants pour l’Afeas locale consistera au recrutement de nouveaux membres. Le défi sera d'ouvrir un dialogue intergénérationnel pour enrichir les discussions et la compréhension mutuelle afin d’assurer la pérennité de l’organisme.

L’organisation remercie les personnes présentes pour leur engagement, leurs idées et leur confiance renouvelée.