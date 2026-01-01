Journée nationale des patriotes : ouvert ou fermé ?

Ce lundi 18 mai marque la Journée nationale des Patriotes et, bien que la plupart des gens ne travaillent pas, certains services et commerces restent ouverts.

Cependant, vérifiez les horaires car ceux-ci peuvent être modifiées.

Ouvert

Les centres commerciaux comme le Carrefour Saint-Georges et les Galeries de la Chaudière seront ouverts aux heures habituelles. Les pharmacies, la Société des alcools du Québec (SAQ) et les épiceries également.

Fermé

Les bureaux de Postes Canada seront fermés et le courrier ne sera pas livré. Tous les services gouvernementaux, fédéraux et provinciaux ne seront pas en activité. Si vous avez besoin d’aller à la banque, vous devrez attendre au mardi.

En ce trois jours de congé, il vaut mieux prévoir ou appeler simplement vos commerces et services pour vous assurer que vous ne vous cognerez pas le nez à une porte close.

Bon congé à tous!