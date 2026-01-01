Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Campagne Biscuit Sourire

Plus de 12 000 $ récoltés pour la Polyvalente des Abénaquis

durée 12h00
18 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

La Fondation de la Polyvalente des Abénaquis, à Saint-Prosper, a récolté une somme de 12 022 $ dans le cadre de la campagne du Biscuit Sourire de Tim Hortons, tenue du 27 avril au 3 mai.

Au total, plus de 6 000 biscuits ont été préparés et vendus durant cette campagne de financement, qui représentait une deuxième participation pour la fondation.

Plus de 30 bénévoles se sont impliqués dans l’initiative. Plusieurs entreprises de la région ont également contribué en commandant des boîtes de biscuits à l’avance afin de soutenir la cause.

Les sommes amassées serviront notamment à aider des élèves en situation de vulnérabilité sur les plans vestimentaire, alimentaire et sportif. La fondation souhaite aussi poursuivre son soutien à la réussite éducative par l’entremise de bourses.

L’organisme a profité de l’occasion pour remercier les propriétaires du Tim Hortons de Saint-Prosper, Émilie Couture et Jean-François Martin, qui ont choisi la fondation comme bénéficiaire local de la campagne cette année.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ottawa maintient son engagement de doubler le volume de construction résidentielle

Publié à 13h00

Ottawa maintient son engagement de doubler le volume de construction résidentielle

Le gouvernement libéral fédéral tient sa promesse de doubler le rythme de construction de logements, alors même que le secteur du bâtiment est confronté à des difficultés. Le premier ministre Mark Carney a promis, dans son programme électoral de 2025, de réaliser des investissements visant à doubler le rythme de la construction de logements au ...

LIRE LA SUITE
Journée nationale des patriotes : ouvert ou fermé ?

Publié à 10h30

Journée nationale des patriotes : ouvert ou fermé ?

Ce lundi 18 mai marque la Journée nationale des Patriotes et, bien que la plupart des gens ne travaillent pas, certains services et commerces restent ouverts. Cependant, vérifiez les horaires car ceux-ci peuvent être modifiées. Ouvert Les centres commerciaux comme le Carrefour Saint-Georges et les Galeries de la Chaudière seront ouverts aux ...

LIRE LA SUITE
Liane Loignon reconduite à la présidence de l'Afeas de Saint-Georges

Publié hier à 12h00

Liane Loignon reconduite à la présidence de l'Afeas de Saint-Georges

Liane Loignon a été reconduite à la présidence de l’Association féministe d’éducation et d’action sociale (Afeas) de Saint-Georges. La vingtaine de membres de l'organisation, présentes à l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 14 mai, l'ont réélue à ce poste. Elle sera appuyée au conseil d'administration par  Marie-Claude Lisée et ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge