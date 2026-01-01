Plus de 12 000 $ récoltés pour la Polyvalente des Abénaquis

La Fondation de la Polyvalente des Abénaquis, à Saint-Prosper, a récolté une somme de 12 022 $ dans le cadre de la campagne du Biscuit Sourire de Tim Hortons, tenue du 27 avril au 3 mai.

Au total, plus de 6 000 biscuits ont été préparés et vendus durant cette campagne de financement, qui représentait une deuxième participation pour la fondation.

Plus de 30 bénévoles se sont impliqués dans l’initiative. Plusieurs entreprises de la région ont également contribué en commandant des boîtes de biscuits à l’avance afin de soutenir la cause.

Les sommes amassées serviront notamment à aider des élèves en situation de vulnérabilité sur les plans vestimentaire, alimentaire et sportif. La fondation souhaite aussi poursuivre son soutien à la réussite éducative par l’entremise de bourses.

L’organisme a profité de l’occasion pour remercier les propriétaires du Tim Hortons de Saint-Prosper, Émilie Couture et Jean-François Martin, qui ont choisi la fondation comme bénéficiaire local de la campagne cette année.