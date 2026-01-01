Ottawa maintient son engagement de doubler le volume de construction résidentielle

Le gouvernement libéral fédéral tient sa promesse de doubler le rythme de construction de logements, alors même que le secteur du bâtiment est confronté à des difficultés.

Le premier ministre Mark Carney a promis, dans son programme électoral de 2025, de réaliser des investissements visant à doubler le rythme de la construction de logements au cours de la prochaine décennie afin de faire baisser les coûts des loyers et de l'accès à la propriété.

La directrice parlementaire du budget (DPB), Annette Ryan, a souligné dans un rapport du 4 mai que cette promesse avait été réitérée dans le budget 2025 à l'automne dernier, mais qu'elle était manifestement absente de la mise à jour économique du printemps d'Ottawa, déposée fin avril.

«Bien que l’accessibilité financière et le soutien à l’offre de logements aient été mis en avant, aucun objectif ou indicateur relatif au rythme de la construction de logements n’est détaillé», a-t-elle écrit.

Depuis qu’elle a pris ses fonctions de contrôleuse budgétaire à la fin du mois dernier, Mme Ryan a fait part de ses préoccupations générales concernant l’absence de repères clairs pour suivre les priorités de dépenses fédérales, d’autant plus que les libéraux engagent des milliards de dollars pour accélérer des projets d’investissement, tels que la construction de logements.

Mohammad Hussain, porte-parole du ministre du Logement Gregor Robertson, a réaffirmé cet engagement lorsqu’il a été interrogé vendredi par La Presse Canadienne pour savoir si le gouvernement fédéral visait toujours à doubler le rythme de la construction de logements au Canada.

«Grâce à nos mesures en matière de logement et d’infrastructures, notamment le lancement du programme Maisons Canada et du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, ainsi que la réduction de la TPS pour les acheteurs de logements neufs, nous travaillons à doubler la construction de logements au cours de la prochaine décennie», a-t-il souligné.

Mme Ryan a également noté que, depuis le dépôt du budget d’automne en novembre, le rythme des mises en chantier au Canada a continué «de perdre leur élan».

«Alors que le nombre total de mises en chantier en 2025 était élevé plus tôt au cours de l’année, en raison d’une forte construction de logements locatifs, la tendance sur six mois du nombre de mises en chantier diminue depuis septembre 2025», indique le rapport de mai.

La DPB a également cité une estimation antérieure selon laquelle la nouvelle agence de logement abordable, Maisons Canada, ajoutera environ 26 000 logements sur 5 ans, «ce qui ne suffirait pas à atteindre le rythme de construction résidentielle précédemment visé».

Hausse temporaire des mises en chantier

Les constructeurs immobiliers canadiens ont stoppé cette baisse des mises en chantier, du moins temporairement.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a annoncé vendredi que la tendance sur six mois des mises en chantier annuelles avait augmenté de 3,2 % pour atteindre 256 777 en avril.

Dans ses perspectives du logement pour 2026, la SCHL prévoyait qu’un ralentissement économique entraînerait une baisse de la construction de logements neufs au cours des trois prochaines années, pour atteindre 216 000 mises en chantier en 2028.

Le porte-parole conservateur en matière de logement, Scott Aitchison, a mentionné en réponse au rapport de la DPB publié plus tôt ce mois-ci que les libéraux agissaient trop lentement en matière de construction de logements et ne parvenaient pas à réduire les coûts là où cela compte.

Les conservateurs souhaitent élargir une mesure libérale visant à réduire la TPS sur toutes les maisons d’une valeur inférieure à 1,3 million $ et proposent également d’exonérer les gains en capital sur les réinvestissements immobiliers.

Le débat sur la morosité de la construction résidentielle au Canada devrait en réalité se concentrer sur une province en particulier, selon Marc Desormeaux, vice-président chargé des politiques et économiste au Conseil canadien des affaires.

M. Desormeaux a indiqué vendredi dans un rapport que, hors de l’Ontario, la construction de logements au Canada a atteint son rythme le plus rapide jamais enregistré en 2025, d’après des données remontant à 1955.

«Si l'on considère la situation dans son ensemble, la construction résidentielle a été exceptionnellement forte, à l'exception de quelques régions du pays», a-t-il expliqué lors d'une entrevue.

M. Desormeaux a attribué une partie de la dynamique de la construction de l'année dernière aux mesures incitatives du gouvernement, notamment les réductions d'impôts et les modifications réglementaires visant à réduire le coût de la construction.

L'Ontario se distingue principalement en raison de Toronto, où une surabondance de stocks de copropriétés invendues freine l'activité immobilière dans la ville.

Le ralentissement de la croissance démographique freine également la demande, limitant la hausse des prix et, par conséquent, affaiblissant la rentabilité pour les constructeurs de lancer la construction de nouveaux logements.

M. Desormeaux a avancé que les conditions de construction pourraient ne pas s’améliorer dans les mois à venir, la guerre en Iran faisant grimper les coûts d’emprunt et de construction.

L’ambitieux programme fédéral d’infrastructures pourrait également détourner une main-d’œuvre déjà rare du secteur de la construction résidentielle, a-t-il averti.

En l'absence de nouveaux projets de construction en cours, M. Desormeaux prévoit une pénurie d'offres en Ontario vers la fin de la décennie, lorsque la croissance démographique devrait se normaliser. Cela finira par discréditer les efforts visant à rétablir l'accessibilité à moyen terme, a-t-il fait valoir.

Même en dehors de l’Ontario, le niveau de construction résidentielle n’est pas suffisant pour rétablir l’accessibilité, d'après M. Desormeaux.

«L'ampleur de ce défi est colossale, a-t-il souligné. Même avec le boom que nous avons connu dans la majeure partie du pays, nous n'y sommes pas encore tout à fait, ou à tout le moins, il faudra beaucoup de temps à des niveaux très élevés pour atteindre l'objectif visé.»

Malgré les vents contraires auxquels le secteur est confronté, M. Desormeaux a affirmé que le Conseil canadien des affaires soutient les objectifs ambitieux du gouvernement fédéral, car ils peuvent inciter les constructeurs et les provinces à sortir des sentiers battus pour accroître l’offre.

Il a ajouté qu’Ottawa avait la capacité de donner le ton au secteur privé ou aux autres niveaux de gouvernement, en particulier lorsque surviennent des ralentissements cycliques du marché.

«Fixer ces objectifs ambitieux vise en partie à maintenir l’élan», a-t-il soutenu.

M. Hussain a fait savoir qu’Ottawa s’appuyait sur des partenaires du secteur privé, des organismes à but non lucratif, d’autres niveaux de gouvernement et les communautés autochtones pour mettre en œuvre son programme en matière de logement.

Craig Lord, La Presse Canadienne