La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 27 juin

Coup d'eau intense sur Beauceville hier soir

Des pluies torrentielles subites ont provoqué des débordements sur le réseau routier de la Ville de Beauceville en début de soirée, hier.

Église de Saint-Simon-les-Mines: la municipalité intéressée par le bâtiment

La Municipalité de Saint-Simon-les-Mines est ouverte à l'idée d'acquérir l'église du village, dans l'éventualité où la paroisse voudrait s'en départir.

Dimanche 28 juin

Le producteur duBreton introduit son emballage «sans clonage ni modification génétique»

L'entreprise duBreton est devenue le premier producteur de porc au Canada à afficher volontairement la mention Vérifié sans clonage ni modification génétique directement sur les emballages destinés aux consommateurs.

Une RTF en voie de fermer ses portes à Saint-Prosper

Une ressource intermédiaire de type familial (RTF) établie à Saint-Prosper, qui héberge cinq hommes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, devra fermer ses portes le 2 novembre prochain, faute de renouvellement de contrat avec Santé Québec Chaudière-Appalaches.

Lundi 29 juin

Le Beauceron Joshua Roy échangé au Mammoth de l’Utah

Le hockeyeur professionnel, Joshua Roy, natif de Saint-Georges, poursuivra sa carrière avec le Mammoth de l’Utah.

Une troisième demande pour le stade multisport à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a déposé une troisième demande d’aide financière au gouvernement du Québec pour son projet de stade multisport intérieur.

Sainte-Marie inaugure sa nouvelle caserne de pompiers

Les pompiers de la ville de Sainte-Marie ont fièrement inauguré leur nouvelle caserne incendie ce lundi 29 juin, en présence notamment du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), Samuel Poulin, du député de Beauce-Nord, Luc Provençal ainsi que de la mairesse, Luce Lacroix.

Mardi 30 juin

La directrice générale de Saint-Prosper honorée par ses pairs

La directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de Saint-Prosper, Maryane Bélanger, a reçu un prix Mérites de l’Association des directeurs municipaux du Québec.

Quelques 30 nouveaux emplois créés chez Duvaltex

Après avoir opéré une importante restructuration financière en 2024 qui a évité la faillite de l'entreprise, le fabricant de textiles Duvaltex est sur une bonne lancée puisqu'il vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, la création de 30 nouveaux postes à ses usines de Saint-Georges et Saint-Victor.

Jason Groleau nommé ministre au Cabinet fantôme conservateur

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, vient d'être nommé ministre au Cabinet fantôme conservateur, dans deux fonctions économiques majeures.

Ligne de haute tension: la Nouvelle-Beauce veut préserver le potentiel agricole

La MRC de La Nouvelle-Beauce demande à Hydro-Québec d'évaluer les possibilités d'utilisation agricole et forestière des emprises qui pourraient être créées dans le cadre du projet Axe Appalaches–Bas-Saint-Laurent, actuellement à l'étude.

Mercredi 1er juillet

La Fête du Canada célébrée en grand à Saint-Georges

La Fête du Canada battait son plein aujourd'hui au parc des Sept Chutes, à Saint-Georges, alors que de nombreux citoyens sont venus en famille pour profiter des festivités.

Jeudi 2 juillet

Vingt récipiendaires au Gala reconnaissance de Saint-Côme–Linière

Quelque 20 statuettes ont été distribuées dans le cadre du 2e Gala Reconnaissance de la Chambre de commerce de Saint-Côme-Linière.

Un quartier affecté par de l'air «caoutchouteux»

Des résidents du district 4, attenant au parc industriel de Beauceville, commencent à en avoir marre des odeurs de caoutchouc «très difficiles à supporter», qui proviendraient de l'usine de recyclage de pneus Royal Mat.

Vendredi 3 juillet

Québec annonce de nouvelles mesures pour construire des maisons inférieures à 350 000 $

Grâce à un partenariat avec les municipalités, Québec vient d'annoncer de nouvelles mesures, afin de soutenir la construction de quartiers de maisons préfabriquées, dont le coût sera de moins de 350 000 $.

Saint-Frédéric devient officiellement un Village-relais

Une nouvelle pancarte est apparue dans les rues de Saint-Frédéric, signifiant que l’endroit était officiellement reconnu Village-relais.