Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

La SOPFEU appel à la prudence

Feux de forêt: une fin de semaine à haut risque dans la région

durée 15h00
23 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

La SOPFEU appelle à la prudence en Chaudière-Appalaches pour la fin de semaine, alors que le danger d’incendie variera d’élevé à extrême dans plusieurs régions du Québec, dont la Beauce, ce samedi 23 et ce dimanche 24 mai.

Selon l’organisation, les secteurs du sud et de l’est de la province seront particulièrement à surveiller. La Chaudière-Appalaches fait partie des régions concernées pour les deux journées.

La SOPFEU recommande notamment d’éviter les brûlages de rebuts durant cette période. Au printemps, quelques heures d’ensoleillement et de vent peuvent suffire à assécher les sols recouverts de végétaux morts, comme la broussaille sèche, les feuilles mortes et les débris.

Ces conditions peuvent favoriser la propagation rapide d’un incendie, particulièrement en milieu boisé ou à proximité de terrains où des matières sèches sont présentes.

Les citoyens sont invités à faire preuve de prudence dans leurs activités extérieures et à consulter les mises à jour de la SOPFEU afin de connaître l’évolution du niveau de danger d’incendie dans leur secteur.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La revue de la semaine

Publié à 16h15

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 16 mai Le ministre Samuel Poulin lance une réflexion nationale sur les infrastructures municipales Une grande réflexion nationale sur le coût et le financement des infrastructures municipales au Québec ...

LIRE LA SUITE
Quatre cadets récompensés pour leur bravoure, leur sang-froid et leur sens du devoir

Publié hier à 12h00

Quatre cadets récompensés pour leur bravoure, leur sang-froid et leur sens du devoir

Marianne Felteau, Michaël Giguère, Geneviève Labbé et Hugo Pelletier, du Corps de cadets 2898 Sainte-Marie et de l’Escadron 881 Saint-Joseph-de-Beauce, ont reçu une médaille honorifique de la part du député fédéral de Beauce, Jason Groleau. Cette reconnaissance leur a été remise afin de souligner leur bravoure, leur sang-froid et leur sens du ...

LIRE LA SUITE
Campagne Biscuit sourire: plus de 85 000 $ récoltés pour l'APHC

Publié le 21 mai 2026

Campagne Biscuit sourire: plus de 85 000 $ récoltés pour l'APHC

C'est un montant remarquable de 85 622 $ qui a été remis à l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC), représentant la totalité des ventes de Biscuit sourire, réalisées dans trois restaurants Tim Hortons de Saint-Georges. L'organisme a eu l’honneur d’être choisi pour une neuvième année consécutive comme bénéficiaire de cette ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge