Feux de forêt: une fin de semaine à haut risque dans la région

La SOPFEU appelle à la prudence en Chaudière-Appalaches pour la fin de semaine, alors que le danger d’incendie variera d’élevé à extrême dans plusieurs régions du Québec, dont la Beauce, ce samedi 23 et ce dimanche 24 mai.

Selon l’organisation, les secteurs du sud et de l’est de la province seront particulièrement à surveiller. La Chaudière-Appalaches fait partie des régions concernées pour les deux journées.

La SOPFEU recommande notamment d’éviter les brûlages de rebuts durant cette période. Au printemps, quelques heures d’ensoleillement et de vent peuvent suffire à assécher les sols recouverts de végétaux morts, comme la broussaille sèche, les feuilles mortes et les débris.

Ces conditions peuvent favoriser la propagation rapide d’un incendie, particulièrement en milieu boisé ou à proximité de terrains où des matières sèches sont présentes.

Les citoyens sont invités à faire preuve de prudence dans leurs activités extérieures et à consulter les mises à jour de la SOPFEU afin de connaître l’évolution du niveau de danger d’incendie dans leur secteur.