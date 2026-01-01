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Pour sa deuxième édition

Le tournoi de golf de l’AFMRC rapporte 12 600 $

durée 14h00
16 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La deuxième édition du tournoi de golf de l’Association des familles monoparentales et recomposées la Chaudière a permis d’amasser 12 600 $. L’événement s’est tenu le 26 juin dernier au Golf du Lac Poulin, à Saint-Benoît-Labre.

Au total, 13 équipes de quatre joueurs ont pris part au tournoi de 18 trous, qui était suivi d’un 6 à 8 avec bouchées, remise de prix et couronnement de l’équipe gagnante.

L’équipe de Constructions Binet a remporté le tournoi pour une deuxième année consécutive.

La somme amassée sera remise à l’AFMRC afin de soutenir sa mission auprès des familles vivant une rupture familiale.

L’organisme a tenu à remercier les équipes participantes, les partenaires financiers, les commanditaires ainsi que les 19 bénévoles impliqués dans l’organisation de l’événement.

Les Caisses Desjardins de la région et Garaga-Novatech figurent notamment parmi les partenaires soulignés par l’AFMRC.

Pour rappel, l’Association des familles monoparentales et recomposées la Chaudière a pour mission de soutenir et d’outiller les personnes vivant des enjeux liés à la séparation et à la recomposition familiale.
 

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