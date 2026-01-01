Vacances de la construction: la SQ intensifie sa présence

À l’approche des vacances de la construction, la Sûreté du Québec intensifiera sa présence sur les routes, les plans d’eau et les sentiers à partir de ce vendredi 17 juillet au ce, jusqu'au 2 août. La SQ souhaite ainsi rappeler l’importance d’adopter des comportements sécuritaires durant cette période où les déplacements augmentent de façon importante.

Environ le tiers des Québécois prennent congé pendant les vacances de la construction, ce qui entraîne une hausse de l’achalandage sur le réseau routier, mais aussi dans les secteurs récréotouristiques.

L’an dernier, cette période avait été marquée par le pire bilan routier des dix dernières années sur le territoire desservi par la SQ, avec 38 décès dans 30 collisions.

Le corps policier rappelle que la sécurité sur les réseaux de transport est une responsabilité partagée. La prudence, le respect des règles et les comportements responsables sont essentiels afin de prévenir les collisions.

La SQ invite les usagers de la route, des plans d’eau et des sentiers à effectuer leurs déplacements de façon sécuritaire et à respecter les lois et règlements en vigueur.

Elle rappelle notamment que le port du casque est obligatoire pour les utilisateurs de véhicules hors route. Le port de la veste de flottaison individuelle est aussi fortement recommandé lors des activités nautiques.

Une série de capsules de sensibilisation est également diffusée tout au long du mois de juillet sur les plateformes numériques de la Société de l’assurance automobile du Québec et de ses partenaires. Elles présentent des témoignages de policières et policiers confrontés aux conséquences humaines des collisions mortelles.

