L’Office des transports du Canada approuve la voie de contournement de Lac-Mégantic

L’Office des transports du Canada (OTC) a approuvé, ce jeudi 16 juillet, la construction de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic, sous réserve de plusieurs conditions.

Cette décision marque une étape majeure dans un dossier suivi de près depuis plusieurs années par EnBeauce.com, mais elle relance aussi les inquiétudes d’opposants, notamment sur les coûts du projet, l’eau potable, les milieux humides et la rivière Chaudière.

Dans sa détermination, l’OTC autorise la Compagnie de chemin de fer Canadien (CPRC), exerçant ses activités sous le nom de CPKC, à aller de l’avant avec le projet, pour le compte des Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec Canada Inc.

Les motifs détaillés de la décision seront par ailleurs expliqués dans un document à venir.

Le projet prévoit la construction d’une nouvelle voie principale d’environ 12,5 km, qui reliera la subdivision Moosehead à la subdivision Sherbrooke. Il comprend aussi deux voies de triage auxiliaires, pour une longueur totale combinée de 3,07 km, avec les embranchements et les infrastructures connexes.

Un projet né après la tragédie de 2013

L’OTC rappelle que le projet s’inscrit dans la foulée de la tragédie du 6 juillet 2013, alors qu’un train transportant du pétrole brut avait déraillé dans le centre-ville de Lac-Mégantic. L’accident avait causé 47 décès, détruit une partie importante du centre-ville et forcé l’évacuation de 2 000 résidents. Au lendemain de la tragédie, la Ville de Lac-Mégantic avait proposé la construction d’une voie de contournement afin de réacheminer les trains à l’extérieur du centre-ville.

En 2018, les gouvernements du Canada et du Québec s’étaient engagés à financer conjointement le projet.

Dans sa décision, l’Office conclut que l’emplacement de la voie de contournement est convenable, en tenant compte des exigences opérationnelles et de service de CPRC, ainsi que des intérêts des localités et des communautés autochtones.

L’Office affirme aussi que les consultations menées par CPRC, Transports Canada et l’OTC ont permis de cerner adéquatement les préoccupations locales, notamment celles liées à l’eau et au bassin versant.

Un projet avec plusieurs conditions

L’approbation du projet est toutefois assortie de nombreuses conditions.

CPRC devra notamment rendre publics les plans de gestion environnementale, les rapports de surveillance, les révisions de ses documents et les mesures correctives mises en place. Un processus de gestion des plaintes devra aussi être publié et maintenu dès le début de la construction, puis pendant au moins cinq ans après le début de l’exploitation.

L’Office impose également des conditions particulières sur la surveillance des puits d’eau potable et des eaux souterraines. La Compagnie devra notamment prévoir une procédure en cas de perte d’accès à l’eau ou de détérioration de sa qualité, publier son approche d’approvisionnement en eau en situation d’urgence et prendre des mesures proactives auprès des propriétaires de puits jugés à risque élevé.

L’entreprise devra également prévoir un approvisionnement minimal de trois jours en eau potable pour ces propriétaires, au moins 24 heures avant le début de la construction.

Des mesures de surveillance sont aussi exigées pour les milieux humides, les eaux de surface, le bruit, les vibrations et le dynamitage. La surveillance des eaux souterraines devra se poursuivre pendant au moins cinq ans après le début de l’exploitation, et plus longtemps si la nappe phréatique n’est pas stabilisée.

La Coalition Citoyenne demande une enquête

Quelques heures après la décision, la Coalition Citoyenne pour une Voie Durable à Mégantic (CCVDM) a réagi en annonçant le dépôt d’une demande d’enquête immédiate auprès de la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan. Dans son communiqué, l’équipe technique de la CCVDM demande au Bureau du vérificateur général d’auditer la gestion financière et administrative de Transports Canada dans ce dossier.

Selon la Coalition, la facture du projet franchirait désormais le seuil du milliard de dollars en projection réelle, alors que l’enveloppe initiale annoncée en 2018 était de 133 M$. La CCVDM parle d’une déviation budgétaire de près de 600 %.

La Coalition soutient aussi que le projet comporte des risques fiscaux et environnementaux majeurs qui auraient été insuffisamment pris en compte, notamment en ce qui concerne les eaux souterraines, les puits privés, les milieux humides et la rivière Chaudière.

« L’empathie envers les victimes de Lac-Mégantic est un devoir collectif, mais l’utiliser comme un bouclier politique pour masquer l’octroi d’un chèque en blanc d’un milliard de dollars à une multinationale ferroviaire — tout en mettant en péril l’eau potable de notre région et de la Beauce — constitue un manquement flagrant à la saine gouvernance », affirme l’équipe de la CCVDM par voie de communiqué.

La Coalition demande la suspension du déblocage des crédits exécutoires de Transports Canada tant que les passifs financiers et environnementaux à long terme n’auront pas été chiffrés par une autorité indépendante.

Des inquiétudes environnementales déjà soulevées en Beauce

Les préoccupations concernant la rivière Chaudière ne sont pas nouvelles dans ce dossier. Dès le 23 juin 2023, EnBeauce.com avait consacré un reportage vidéo aux risques allégués pour la rivière Chaudière, en lien avec le projet de voie de contournement ferroviaire.

Quelques semaines plus tard, le 13 juillet 2023, le maire de Frontenac lançait un appel aux élus beaucerons afin qu’ils prennent conscience des répercussions possibles du projet en aval. Il soutenait alors que la rivière Chaudière était directement concernée par les travaux projetés.

Dans les mois et les années qui ont suivi, plusieurs articles ont aussi porté sur les inquiétudes liées à l’eau potable, aux puits privés, aux milieux humides, à la sécurité ferroviaire et à l’augmentation des coûts du projet.

Avec la décision de l’OTC, le dossier franchit donc une nouvelle étape officielle.

Toutefois, les conditions imposées par l’Office et la réaction immédiate de la CCVDM montrent que le débat entourant la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic est loin d’être terminé.