Église de Saint-Simon-les-Mines: son avenir en suspens

Les travaux de réfection de l'église de Saint-Simon-les-Mines seront-ils entrepris un jour? Personne n'est en mesure de répondre à la question à l'heure actuelle.

Rappelons que le 18 juin dernier, moins d'une quarantaine de personnes ont assisté à une soirée d'information, convoquée par la Fabrique de la paroisse Saint-Georges-de-Sartigan, afin de présenter le carnet de santé du bâtiment et la situation financière de la communauté.

La rencontre a permis d'apprendre que l'édifice a besoin de travaux de peinture de la tôle sur la toiture, qui sont estimés à près de 50 000 $.

L'assemblée a également pris connaissance de la situation financière de la communauté de Saint-Simon, qui est déficitaire depuis plusieurs années. Ainsi, au 31 décembre 2025, les livres comptables présentaient une insuffisance des opérations courantes de 17 363 $. L'année 2026 ne s'annonce guère mieux.

Le curé Alain Pouliot, qui co-présidait la soirée d'information, avait indiqué que l'approbation du diocèse était nécessaire pour mener la réfection, et qu'il faudrait entreprendre une campagne spéciale de financement dédiée uniquement à ce chantier.

Les citoyens présents le soir du 18 juin ont répondu à un court sondage. Les résultats, transmis récemment à EnBeauce.com, indiquent que 18 des 28 répondants (70%) sont en faveur de faire les travaux.

Il reviendra au comité de consultation et d'organisation locale (CCOL), qui supervise la communauté, de programmer la suite. Son actuelle présidente, Hélène Chabot, avait déjà annoncé, notamment lors de la rencontre de juin, qu'elle quitterait ses fonctions, après avoir consacré de nombreuses années à la paroisse. Elle estime avoir fait sa part.

Si le très faible taux de participation à la rencontre du 18 juin est une indication, la communauté semble plutôt apathique devant le sort de son église.