La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 11 juillet

Le candidat Jonathan Poulin ouvre son local électoral

Le candidat du Parti conservateur du Québec, pour la circonscription de Beauce-Sud, Jonathan Poulin, a officiellement ouvert son local électoral aujourd'hui.

Sortie de l’album «Jo et les mélomanes»

Il aura fallu vingt ans pour que l'album musical Jo et les mélomanes soit finalement lancé, un projet sans prétention et marqué par une histoire de passion et de partage.

Dimanche 12 juillet

Efficacité énergétique: un meilleur accès aux thermopompes

Le gouvernement du Québec et Hydro-Québec ont annoncé des investissements de plus de 243 M$ qui permettront, notamment, l'ajout d'un volet au programme LogisVert pour la réalisation de travaux de rénovation écoénergétiques entièrement gratuits et dans un parcours clé en main pour 20 000 ménages québécois à revenu modeste.

Plus de 300 rutilantes pour le centenaire de Notre-Dame-des-Pins

Le temps d'une journée, Notre-Dame-des-Pins est devenue la Mecque des belles voitures dans la province, alors que plus de 300 véhicules ont convergé vers la petite localité pour cette exposition soulignant le centenaire de l'endroit.

Lundi 13 juillet

Une célébration hommage en souvenir de Mgr Herman Giguère

Une messe pour commémorer la mémoire de Mgr Herman Giguère sera célébrée le dimanche 19 juillet.

Un vif succès pour le tournoi de golf du CEB

Quelques 264 golfeurs ont participé au tournoi L’Annuel en affaires, du Conseil économique de Beauce (CEB)

Fondation Santé Beauce-Etchemin: une année marquée par le projet de la Maison Mathéo

Le projet de construction de la Maison Mathéo, la plus importante initiative philanthropique jamais portée par l'organisme, a grandement marqué l'année d'activités de la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

Mardi 14 juillet

Festival Beauceron de l'Érable: les passeports déjà en vente

Le compte à rebours est officiellement lancé pour la tenue du Festival Beauceron de l'Érable, dont la 35e édition est programmée du 2 au 4 octobre à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

L'odeur de fumée provient des feux de forêt du Nord

À la suite des orages qui ont traversé la région, sur l'heure du diner, une importante odeur de fumée s'est fait sentir à l'extérieur.

Un nouveau festival pour la relève musicale québécoise à Saint-Georges

Un nouveau festival de musique verra le jour les 28 et 29 août prochains à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges. Derrière l’événement, Danny Drouin, un passionné de musique qui souhaite faire connaître des artistes québécois de country, de rock et de métal, tout en lançant officiellement leur OBNL « Pour la relève de la musique québécoise ».





Vingt mois d'emprisonnement dans la collectivité pour Keven Mathieu

L'ex-enseignant en éducation physique à l’École Jésus-Marie de Beauceville, Keven Mathieu, a été condamné lundi, au palais de justice de Sant-Joseph-de-Beauce, à purger une peine de 20 mois d’emprisonnement avec sursis.

Mercredi 15 juillet

Plusieurs projets résidentiels avancent à Saint-Georges

Plusieurs décisions liées au développement résidentiel, aux infrastructures et aux investissements municipaux ont été prises lors de la séance du conseil de Saint-Georges, tenue ce lundi 13 juillet.

Rendez-vous au FestiBière en septembre prochain

Un nouveau rendez-vous événementiel se tiendra à Saint-Georges, au tout début de l'automne prochain.

Québec Central: l'appel d’offres lancé pour le tronçon entre Tring-Jonction et Thetford Mines

Des appels d'offres seront lancés prochainement pour le segment entre Tring-Jonction et Thetford Mines du projet de réhabilitation du chemin de fer Québec Central, qui a cours.

Le site historique de Cumberland très actif cet été

Notre série sur les escapades estivales en Beauce se poursuit par un entretien avec le président de la Corporation de la conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines, Yvan Poulin.

Jeudi 16 juillet

Coopération intermunicipale: près de 600 000 $ dans Beauce-Nord

Le gouvernement du Québec octroie une somme de 592 819 $ pour soutenir trois projets de coopération intermunicipale dans la circonscription de Beauce-Nord.

Le tout premier Triathlon de Saint-Georges s'en vient

Il est temps de s'inscrire au tout premier Triathlon de Saint-Georges qui sera présenté le samedi 15 août prochain.

Pas de libération conditionnelle avant 16 ans pour Keven Deblois

Condamné à la prison à vie, en mai dernier, pour le meurtre de sa conjointe, Keven Deblois ne pourra pas demander de libération conditionnelle avant un minimum de 16 ans.

Balado Signature: les nouveaux rôles du député au sein du Parti

Dans ce cinquième épisode, Jason Groleau revient sur les nouvelles responsabilités qui lui ont récemment été confiées au sein du Parti conservateur du Canada. Des nominations qu'il ne s'attendait pas à recevoir aussi rapidement après son entrée en politique fédérale.

Vendredi 17 juillet

Acquisition de la maison Félix-Georges-Fortier

C'est maintenant chose faite, la maison Georges-Félix-Fortier, un bâtiment patrimonial situé dans le secteur ouest de Beauceville, vient d'être acquise par la Corporation du Quartier de la débâcle.

Une première table champêtre en Beauce

Laurie Lévesque et Olivier Higgins, copropriétaires de l'entreprise Les 5 Moulins, lançaient ce jeudi 16 juillet, leur plus récente nouveauté: la table champêtre Aux Jardins des 5 Moulins, à Saint-Honoré-de-Shenley.

L’Office des transports du Canada approuve la voie de contournement de Lac-Mégantic

L’Office des transports du Canada (OTC) a approuvé, ce jeudi 16 juillet, la construction de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic, sous réserve de plusieurs conditions.