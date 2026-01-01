Plus de 16 000 $ amassés pour les enfants gravement malades

La 4e édition de la fête Les Entreprises en famille a permis d'amasser 16 603 $ au profit des enfants de la région atteints de maladies graves.

En effet, environ 2000 personnes ont pu profiter de la vingtaine de structures gonflables, de jeux mécaniques, d’animation et de kiosques alimentaires installés sur l'Île Tonde de Beauceville le 27 juin denier.

Cette année encore, l’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir a pu compter sur des bénévoles, des partenaires, des commanditaires, et aussi le beau temps procuré par Dame Nature, pour contribuer au succès de l'activité.

À ce sujet, les responsables ont tenu à souligner particulièrement l’appui exceptionnel de Desjardins Caisse du Cœur-de-la-Beauce, ainsi que le soutien de la Ville de Beauceville, d’investir dans le mieux-être des familles de la communauté.

Des besoins qui continuent de grandir

Depuis le printemps, l’organisme a accueilli plusieurs nouvelles familles confrontées à la maladie grave de leur enfant.

La plupart d’entre elles traversent actuellement l’une des périodes les plus éprouvantes du parcours médical: celle où l’incertitude est à son plus haut niveau. Tests diagnostiques, examens spécialisés, opérations, hospitalisations, essais de traitements et suivis médicaux intensifs se succèdent alors que les parents tentent de garder espoir face à l’inconnu.

Au-delà de la souffrance psychologique immense que vivent ces familles, cette réalité entraîne également des conséquences financières importantes liées aux déplacements, à l’absence du travail, à l’hébergement près des centres hospitaliers et à de nombreuses dépenses imprévues.

Pour répondre à ces besoins grandissants, l’organisme doit mobiliser des ressources financières toujours plus importantes.

Soutenir l’espoir pour traverser l’impensable

Plus que jamais, Ouvre ton cœur à l’espoir a besoin de l’appui de la communauté afin de poursuivre sa mission auprès des familles de la région Beauce-Etchemins.

Chaque don, chaque activité de financement, chaque geste de solidarité permet d’offrir un soutien concret à des parents qui traversent l’une des plus grandes épreuves qu’une famille puisse vivre.

Parce que derrière chaque dossier se trouve un enfant, une famille et un combat quotidien, nous invitons la population à continuer de soutenir notre organisme et à contribuer à notre mission :

Les personnes qui souhaitent faire un don, devenir bénévole ou en apprendre davantage sur notre mission peuvent visiter le site Web au www.ouvretoncoeuralespoir.com.