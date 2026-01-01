Réfection de la toiture: le contrat a été octroyé

Les travaux de réparation de la toiture de l'église de Saint-Prosper seront entrepris cet automne.

En effet, le contrat pour ce faire vient d'être octroyé à l'entrepreneur Tôle Distinction, de Victoriaville, au coût estimatif de 350 000 $, a confirmé le coordonnateur du comité de réfection, Francis Poulin, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Par ailleurs, la paroisse a vendu l'espace de stationnement, présentement utilisé par le CLSC de l'endroit, à la Municipalité de Saint-Prosper, au montant de 60 000 $. Cette dernière a aussi accordé un prêt-don sans intérêt du même montant au projet de réfection.

Entreprise en novembre 2023, la campagne de financement au sein de la communauté, qui fait partie de la Paroisse de Saint-Georges-de-Sartigan, a permis de récolter jusqu'ici environ 270 000 $. Elle se poursuit car « dans ce genre de projet, il y a toujours des imprévus », a souligné M. Poulin.

Les intéressés à contribuer peuvent le faire par diverses avenues, alors que tous les modes de paiement sont acceptés, et que le projet est admissible aux reçus d'impôt.

Ainsi, le don en ligne peut s'effectuer par le site de la Fabrique de la paroisse de Saint-Georges-de-Sartigan, en sélectionnant Saint-Prosper (Projet de la réfection de la toiture de l'église).

Rappelons que c'est en 1902 qu'a commencé la construction de l'église en bois, qui fait 150 pieds de longueur par 60 pieds de largeur, avec une hauteur de 45 pieds. Le bâtiment s'élève sur un promontoire et surplombe la localité en plein centre du village.