La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 22 août

En tête-à-tête avec Claude Morin

Ancien militaire, député, puis maire de Saint-Georges pendant trois mandats, Claude Morin est de passage au balado d’EnBeauce.com pour revenir sur un parcours public marqué par le service, le leadership et le franc-parler.

Plus de 72 000$ amassés au profit de la Fondation du coeur Beauce-Etchemin

Le 39ᵉ Tournoi du cœur, au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, a permis d'amasser un montant record de 72 044$.

Plus de 2 500 spectateurs réunis pour le Provençal Band, Phil Lauzon et Kaïn

L'Espace Carpe Diem de Saint-Georges a accueilli plus de 2 500 spectateurs, vendredi soir, à l'occasion des spectacles du Provençal Band, de Phil Lauzon et de Kaïn.

Dimanche 23 août

Le mémorable Café Paris d'autrefois

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Louise Champagne invite les citoyens à créer Un joyeux cocktail artistique

Dans le cadre des Journées de la culture, qui auront lieu du 25 au 27 septembre prochain, l'artiste Louise Champagne invite la population amatrice des arts visuels à son activité Un joyeux cocktail artistique.

Éric Gagnon Poulin représente le Parti Québécois dans Beauce-Nord

Le candidat du Parti Québécois dans Beauce-Nord, Éric Gagnon Poulin, a procédé ce dimanche au lancement officiel de sa campagne à Sainte-Marie, entouré d’une quarantaine de membres, sympathisants et amis.

Isabelle Rosa peint des toiles colorées pour répandre la joie

Dans le sous-sol de sa maison à Saint-Marie, Isabelle Rosa s'est installé un atelier de peinture qui rayonne de couleurs.

Lundi 24 août

Près de 10 000 $ amassés pour le sport jeunesse

Près de 10 000 $ ont été amassés au profit du sport jeunesse de Saint-Côme-Linière, lors de la toute première Soirée Noir et Blanc, qui s'est tenue le 15 août à l'aréna local.

Philippe Poulin termine 173e au Trofeo Kima

Le Beaucevillois Philippe Poulin a complété samedi, dans les Alpes italiennes, la course à pied la plus spectaculaire au monde, en terminant à la 173e position.

Mardi 25 août

Un «bi de grange» chez Wilson et Jacqueline

Un bi* de grange est prévu à la ferme de Wilson Dulac et Jacqueline Latulippe, le dimanche 20 septembre prochain, à Saint-Benoît-Labre.



Guerre commerciale : Ottawa dévoile ses contre-mesures tarifaires

Au lendemain de la visite de Mark Carney et Christine Fréchette à Lévis, où les deux dirigeants avaient affiché leur unité face à la crise commerciale avec Washington, le gouvernement fédéral a détaillé ce mardi 25 août l'ampleur de sa riposte.

Saint-Georges: les pompiers ont nettoyé environ 400 véhicules au lav-o-thon

Les pompiers de Saint-Georges ont nettoyé environ 400 véhicules lors du lav-o-thon organisé samedi dernier.

Tarifs américains: «La Beauce vit ça encore plus fort», selon le député Groleau

Alors qu'Ottawa a dévoilé ce mardi, ses contre-mesures tarifaires et son plan de soutien aux entreprises, le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, livre une lecture plus critique du dossier depuis les banquettes de l'opposition conservatrice.

Mercredi 26 août

Saint-Georges en 13e position des villes où il fait bon vivre au Québec

Selon un récent sondage réalisé par la firme Léger, Saint-Georges se trouve à la 13e position des villes où il fait bon vivre au Québec.

Guillaume Jr. Abbatiello invité au 39e Souper des jeunes gens d’affaires

Le coprésident du Groupe Abbatiello, Guillaume Jr. Abbatiello, agira comme conférencier invité du 39e Souper des jeunes gens d’affaires du Conseil économique de Beauce.

Du Québec Méga Trail à la Bolivie : l'été sans répit de Justin Rodrigue

« C'est fini, j'arrête. Il y a aucune chance que je reparte ». Au kilomètre 75 du Québec Méga Trail, un ultra-marathon de 135 km, Justin Rodrigue avait pris sa décision. Assis à un ravitaillement, la montre et les souliers retirés, le jeune athlète de Saint-Georges, 20 ans, était certain d'en avoir terminé pour cette année.

Jeudi 27 août

Trois terrains de pickleball aménagés à Saint-Joseph

Les travaux pour l’aménagement de trois terrains de pickleball, sur le site du plateau sportif de Saint-Joseph-de Beauce, sont en marche depuis le début du mois.



Beauceville remet en valeur certains panneaux d'interprétation de son territoire

Dans le cadre du projet « À la découverte de notre histoire », la Ville de Beauceville a entrepris de revamper et de remettre en valeur certains éléments d’interprétation déjà présents sur son territoire.

Jean Charest en Beauce le 19 novembre prochain

L'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, viendra livrer une conférence à Saint-Georges, le jeudi 19 novembre prochain, dans le cadre d'un diner organisé par le Conseil économique de Beauce.

Après 50 ans dans sa maison, une citoyenne fait don de toutes ses fleurs

Après avoir bâti son patrimoine floral durant les cinq dernières décennies, Lucille Plante refusait d’abandonner ses fleurs à la vente de sa maison.

Vendredi 28 août

La Ville de Sainte-Marie recherche des artistes visuels et des écrivains

La Ville de Sainte-Marie organise une nouvelle édition de l’exposition collective Perceptions, qui se tiendra à la bibliothèque du 25 septembre au 15 novembre prochain.

Le Festifilm de la Beauce souffle ses 20 bougies

Le Festifilm de la Beauce célèbre cette année sa 20e édition et invite les cinéphiles de la région et d’ailleurs à se joindre aux festivités du 18 au 20 septembre prochain, à la Salle municipale de Saint-Séverin.

Tarifs douaniers américains: Québec élargit l'aide d'urgence aux plus petites PME

Alors que la guerre tarifaire continue de faire mal à l'économie québécoise, le gouvernement du Québec modifie les critères d'admissibilité du Programme d'aide d'urgence aux PME (PAUPME) - Tarifs douaniers dans le but d'appuyer davantage d'entreprises qui font face à des difficultés financières causées par les tarifs douaniers américains.