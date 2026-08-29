Du 22 au 28 août
La revue de la semaine
Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.
Samedi 22 août
En tête-à-tête avec Claude Morin
Ancien militaire, député, puis maire de Saint-Georges pendant trois mandats, Claude Morin est de passage au balado d’EnBeauce.com pour revenir sur un parcours public marqué par le service, le leadership et le franc-parler.
Plus de 72 000$ amassés au profit de la Fondation du coeur Beauce-Etchemin
Le 39ᵉ Tournoi du cœur, au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, a permis d'amasser un montant record de 72 044$.
Plus de 2 500 spectateurs réunis pour le Provençal Band, Phil Lauzon et Kaïn
L'Espace Carpe Diem de Saint-Georges a accueilli plus de 2 500 spectateurs, vendredi soir, à l'occasion des spectacles du Provençal Band, de Phil Lauzon et de Kaïn.
Dimanche 23 août
Le mémorable Café Paris d'autrefois
Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.
Louise Champagne invite les citoyens à créer Un joyeux cocktail artistique
Dans le cadre des Journées de la culture, qui auront lieu du 25 au 27 septembre prochain, l'artiste Louise Champagne invite la population amatrice des arts visuels à son activité Un joyeux cocktail artistique.
Éric Gagnon Poulin représente le Parti Québécois dans Beauce-Nord
Le candidat du Parti Québécois dans Beauce-Nord, Éric Gagnon Poulin, a procédé ce dimanche au lancement officiel de sa campagne à Sainte-Marie, entouré d’une quarantaine de membres, sympathisants et amis.
Isabelle Rosa peint des toiles colorées pour répandre la joie
Dans le sous-sol de sa maison à Saint-Marie, Isabelle Rosa s'est installé un atelier de peinture qui rayonne de couleurs.
Lundi 24 août
Près de 10 000 $ amassés pour le sport jeunesse
Près de 10 000 $ ont été amassés au profit du sport jeunesse de Saint-Côme-Linière, lors de la toute première Soirée Noir et Blanc, qui s'est tenue le 15 août à l'aréna local.
Philippe Poulin termine 173e au Trofeo Kima
Le Beaucevillois Philippe Poulin a complété samedi, dans les Alpes italiennes, la course à pied la plus spectaculaire au monde, en terminant à la 173e position.
Mardi 25 août
Un «bi de grange» chez Wilson et Jacqueline
Un bi* de grange est prévu à la ferme de Wilson Dulac et Jacqueline Latulippe, le dimanche 20 septembre prochain, à Saint-Benoît-Labre.
Guerre commerciale : Ottawa dévoile ses contre-mesures tarifaires
Au lendemain de la visite de Mark Carney et Christine Fréchette à Lévis, où les deux dirigeants avaient affiché leur unité face à la crise commerciale avec Washington, le gouvernement fédéral a détaillé ce mardi 25 août l'ampleur de sa riposte.
Saint-Georges: les pompiers ont nettoyé environ 400 véhicules au lav-o-thon
Les pompiers de Saint-Georges ont nettoyé environ 400 véhicules lors du lav-o-thon organisé samedi dernier.
Tarifs américains: «La Beauce vit ça encore plus fort», selon le député Groleau
Alors qu'Ottawa a dévoilé ce mardi, ses contre-mesures tarifaires et son plan de soutien aux entreprises, le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, livre une lecture plus critique du dossier depuis les banquettes de l'opposition conservatrice.
Mercredi 26 août
Saint-Georges en 13e position des villes où il fait bon vivre au Québec
Selon un récent sondage réalisé par la firme Léger, Saint-Georges se trouve à la 13e position des villes où il fait bon vivre au Québec.
Guillaume Jr. Abbatiello invité au 39e Souper des jeunes gens d’affaires
Le coprésident du Groupe Abbatiello, Guillaume Jr. Abbatiello, agira comme conférencier invité du 39e Souper des jeunes gens d’affaires du Conseil économique de Beauce.
Du Québec Méga Trail à la Bolivie : l'été sans répit de Justin Rodrigue
« C'est fini, j'arrête. Il y a aucune chance que je reparte ». Au kilomètre 75 du Québec Méga Trail, un ultra-marathon de 135 km, Justin Rodrigue avait pris sa décision. Assis à un ravitaillement, la montre et les souliers retirés, le jeune athlète de Saint-Georges, 20 ans, était certain d'en avoir terminé pour cette année.
Jeudi 27 août
Trois terrains de pickleball aménagés à Saint-Joseph
Les travaux pour l’aménagement de trois terrains de pickleball, sur le site du plateau sportif de Saint-Joseph-de Beauce, sont en marche depuis le début du mois.
Beauceville remet en valeur certains panneaux d'interprétation de son territoire
Dans le cadre du projet « À la découverte de notre histoire », la Ville de Beauceville a entrepris de revamper et de remettre en valeur certains éléments d’interprétation déjà présents sur son territoire.
Jean Charest en Beauce le 19 novembre prochain
L'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, viendra livrer une conférence à Saint-Georges, le jeudi 19 novembre prochain, dans le cadre d'un diner organisé par le Conseil économique de Beauce.
Après 50 ans dans sa maison, une citoyenne fait don de toutes ses fleurs
Après avoir bâti son patrimoine floral durant les cinq dernières décennies, Lucille Plante refusait d’abandonner ses fleurs à la vente de sa maison.
Vendredi 28 août
La Ville de Sainte-Marie recherche des artistes visuels et des écrivains
La Ville de Sainte-Marie organise une nouvelle édition de l’exposition collective Perceptions, qui se tiendra à la bibliothèque du 25 septembre au 15 novembre prochain.
Le Festifilm de la Beauce souffle ses 20 bougies
Le Festifilm de la Beauce célèbre cette année sa 20e édition et invite les cinéphiles de la région et d’ailleurs à se joindre aux festivités du 18 au 20 septembre prochain, à la Salle municipale de Saint-Séverin.
Tarifs douaniers américains: Québec élargit l'aide d'urgence aux plus petites PME
Alors que la guerre tarifaire continue de faire mal à l'économie québécoise, le gouvernement du Québec modifie les critères d'admissibilité du Programme d'aide d'urgence aux PME (PAUPME) - Tarifs douaniers dans le but d'appuyer davantage d'entreprises qui font face à des difficultés financières causées par les tarifs douaniers américains.
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La revue de la semaine
Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 12 septembre À Saint-Zacharie, une citrouille de 1132 livres couronnée au Festival de la Grosse Orangé L'automne semble déjà s'installer à Saint-Zacharie, où se tenait cette fin de semaine, la 9e ...LIRE LA SUITE
Les personnes victimes d’actes criminels ne doivent pas être oubliées
Alors que la campagne électorale provinciale bat son plein, le Réseau des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) invite les partis politiques et les futures personnes élues à réaffirmer leur engagement envers les personnes victimes et à assurer la pérennité des services qui leur sont destinés. L’an dernier, près de 78 ...LIRE LA SUITE
Le Rappel prépare son 7e souper-bénéfice Oktoberfest
Les préparatifs vont bon train pour la tenue de la 7e soirée-bénéfice Oktoberfest , de l’organisme Le Rappel, prévue le lundi 28 septembre. L'événement, qui sert à amasser des fonds pour ce groupe d’entraide de personnes atteintes de maladie mentale, se déroulera au Rock Café de Saint-Georges. Cette année, l'activité se tient ...LIRE LA SUITE