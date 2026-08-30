Plus de 6 000 $ récoltés pour les familles d’enfants gravement malades

Pour une deuxième année consécutive, une équipe de gens de cœur s’est mobilisée autour du dek hockey afin de soutenir les familles accompagnées par l'organisme Ouvre ton cœur à l’espoir.

Grâce à la troisième édition du tournoi L’espoir en équipe, le cœur en action, tenue le 15 août au Dek Hockey Saint-Georges, un montant de 6 096 $ a été amassé au profit de l’organisation.

Derrière ce résultat se trouvent de nombreuses heures de préparation, une équipe engagée, des bénévoles présents dès les premières heures de la journée, des commanditaires généreux ainsi que des joueurs et participants qui ont choisi, eux aussi, de faire équipe pour la cause.

Pour les organisateurs, cette mobilisation est devenue bien plus qu’un événement sportif. Pour une deuxième année, ils ont choisi de mettre leur énergie et leur temps au service d’Ouvre ton cœur à l’espoir et des enfants gravement malades de la région.

Une aide qui arrive à un moment particulièrement important

Cette contribution de 6 096 $ prend tout son sens dans le contexte actuel. Au cours des derniers mois, Ouvre ton cœur à l’espoir a accueilli plusieurs nouvelles familles dont les enfants sont aux prises avec des maladies graves et des situations particulièrement difficiles.

Lorsqu’un enfant tombe gravement malade, toute la vie familiale est bouleversée. Les hospitalisations, les nombreux rendez-vous médicaux, les déplacements vers les centres spécialisés et l’incertitude face à l’avenir s’ajoutent à une réalité déjà extrêmement éprouvante sur le plan humain. À cela peuvent également s’ajouter des dépenses importantes et une diminution des revenus lorsque les parents doivent s’absenter du travail pour demeurer auprès de leur enfant.

Dans ces moments où une famille tente simplement de tenir le coup, une aide financière peut devenir un véritable souffle. Elle permet d’alléger certaines préoccupations du quotidien afin que les parents puissent consacrer davantage de leur énergie à ce qui compte le plus : leur enfant.

« Chaque nouvelle famille qui frappe à notre porte nous rappelle à quel point notre mission est essentielle. Certaines traversent actuellement des épreuves d’une très grande intensité. Savoir que des gens de notre communauté choisissent de se mobiliser pour elles est extrêmement précieux. Derrière ce 6 096 $, il y a bien plus qu’un montant : il y a des familles qui se sentiront soutenues et entourées dans des moments où elles en ont profondément besoin », souligne Dyane Plante, directrice générale.

Ouvre ton cœur à l’espoir tient à remercier chaleureusement Adam Poulin, Caroline Audet et Marie-Michèle Giroux pour leur engagement renouvelé, ainsi que Jean-Daniel Drouin, qui s’est joint à l’organisation cette année.

L’organisme remercie également toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette journée: commanditaires, bénévoles, joueurs, équipes, participants et partenaires. Chacun, à sa façon, a contribué à transformer une journée de sport en un véritable geste de solidarité.

Parce que lorsqu’un enfant est gravement malade, aucune famille ne devrait traverser l’impensable seule.

À propos d’Ouvre ton cœur à l’espoir

L'organisme accompagne les familles d’enfants gravement malades de Beauce-Etchemins en leur offrant du soutien et une aide concrète tout au long de leur parcours. Par sa présence et ses différentes formes d’aide, l’organisme souhaite alléger leur quotidien et leur permettre de se sentir entourées lorsqu’elles traversent des moments particulièrement difficiles.