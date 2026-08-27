Après 50 ans dans sa maison, une citoyenne fait don de toutes ses fleurs

Après avoir bâti son patrimoine floral durant les cinq dernières décennies, Lucille Plante refusait d’abandonner ses fleurs à la vente de sa maison.

« Notre maison était vendue et j’avais beaucoup de fleurs, mais je ne voulais pas que ce soit tout détruit. Je me disais que ça avait pas d’allure que mes fleurs s’en aillent sans que personnes puissent en bénéficier », a précisé la résidente de Saint-Lambert-de-Lauzon en entretien téléphonique avec EnBeauce.com. « Le but c’était de re-fleurir ailleurs. »

Par conséquent, elle a fait don de nombreuses plantes à sa municipalité. La citoyenne a aussi redonné à des voisins, ses amis et sa famille. « Quand je vais chez mon fils ou chez mes filles, je vois mes fleurs, c’est intéressant! », a conclu la donatrice.

Une municipalité reconnaissante

Valérie Pinard, horticultrice pour Saint-Lambert-de-Lauzon, s’est occupée de récupérer les fleurs et de les entreposer dans un terrain spécifique en attendant de pouvoir les intégrer aux espaces verts de la municipalité l’an prochain. « On est allé visiter une première fois pour voir si c’était fiable parce qu'il ne fallait pas que ce soit envahi de mauvaises herbes et que ce soit intéressant et différent », a-t-elle expliqué à EnBeauce.com.

Désormais, les arbustes et vivaces sont donc entreposés dans une plate bande temporaire. « Nos projets de plantation pour cette année sont faits, mais je vais travailler cet automne sur le budget pour l’année prochaine donc je vais penser à toutes ses plantes. » Elle remercie la citoyenne pour sa donation et souligne également l’économie que cela apportera au service d’horticulture. L’argent pourrait servir à planter encore plus de fleurs et d’arbustes à l’avenir.

« (Lucille) avait aussi une cinquantaine de variétés d’hémérocalle, notre fleur emblématique à Saint-Lambert, donc on était super ravis de pouvoir accueillir tout ça! »

L'horticultrice conclu de cette façon: « C'est comme si elle avait semé un peu de son jardin dans la municipalité et chez les citoyens. »