Saint-Lambert-de-Lauzon
Après 50 ans dans sa maison, une citoyenne fait don de toutes ses fleurs
Après avoir bâti son patrimoine floral durant les cinq dernières décennies, Lucille Plante refusait d’abandonner ses fleurs à la vente de sa maison.
« Notre maison était vendue et j’avais beaucoup de fleurs, mais je ne voulais pas que ce soit tout détruit. Je me disais que ça avait pas d’allure que mes fleurs s’en aillent sans que personnes puissent en bénéficier », a précisé la résidente de Saint-Lambert-de-Lauzon en entretien téléphonique avec EnBeauce.com. « Le but c’était de re-fleurir ailleurs. »
Par conséquent, elle a fait don de nombreuses plantes à sa municipalité. La citoyenne a aussi redonné à des voisins, ses amis et sa famille. « Quand je vais chez mon fils ou chez mes filles, je vois mes fleurs, c’est intéressant! », a conclu la donatrice.
Une municipalité reconnaissante
Valérie Pinard, horticultrice pour Saint-Lambert-de-Lauzon, s’est occupée de récupérer les fleurs et de les entreposer dans un terrain spécifique en attendant de pouvoir les intégrer aux espaces verts de la municipalité l’an prochain. « On est allé visiter une première fois pour voir si c’était fiable parce qu'il ne fallait pas que ce soit envahi de mauvaises herbes et que ce soit intéressant et différent », a-t-elle expliqué à EnBeauce.com.
Désormais, les arbustes et vivaces sont donc entreposés dans une plate bande temporaire. « Nos projets de plantation pour cette année sont faits, mais je vais travailler cet automne sur le budget pour l’année prochaine donc je vais penser à toutes ses plantes. » Elle remercie la citoyenne pour sa donation et souligne également l’économie que cela apportera au service d’horticulture. L’argent pourrait servir à planter encore plus de fleurs et d’arbustes à l’avenir.
« (Lucille) avait aussi une cinquantaine de variétés d’hémérocalle, notre fleur emblématique à Saint-Lambert, donc on était super ravis de pouvoir accueillir tout ça! »
L'horticultrice conclu de cette façon: « C'est comme si elle avait semé un peu de son jardin dans la municipalité et chez les citoyens. »
RECOMMANDÉS POUR VOUS
La revue de la semaine
Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 12 septembre À Saint-Zacharie, une citrouille de 1132 livres couronnée au Festival de la Grosse Orangé L'automne semble déjà s'installer à Saint-Zacharie, où se tenait cette fin de semaine, la 9e ...LIRE LA SUITE
Les personnes victimes d’actes criminels ne doivent pas être oubliées
Alors que la campagne électorale provinciale bat son plein, le Réseau des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) invite les partis politiques et les futures personnes élues à réaffirmer leur engagement envers les personnes victimes et à assurer la pérennité des services qui leur sont destinés. L’an dernier, près de 78 ...LIRE LA SUITE
Le Rappel prépare son 7e souper-bénéfice Oktoberfest
Les préparatifs vont bon train pour la tenue de la 7e soirée-bénéfice Oktoberfest , de l’organisme Le Rappel, prévue le lundi 28 septembre. L'événement, qui sert à amasser des fonds pour ce groupe d’entraide de personnes atteintes de maladie mentale, se déroulera au Rock Café de Saint-Georges. Cette année, l'activité se tient ...LIRE LA SUITE